Edith Márquez celebra 25 años de carrera musical y arrancará gira con presentación en el Auditorio Nacional

La semana pasada, la cantante y actriz Edith Márquez tuvo un encuentro con los medios para anunciar su próxima presentación en el Auditorio Nacional, debido a que su primer disco como solista fue lanzado hace 25 años, por lo que hará un recorrido por cada uno de sus éxitos durante estas más de dos décadas.



En dicha platica, la extimbiriche compartió lo emocionante que es ver hacía atrás y recordar cada paso, tanto bueno como malo que ha tenido en su carrera artística.

“No ha sido fácil, siempre he contado con el cariño del público, de los fans, pero a veces ha costado mucho seguir en este camino que amo y que si estoy aquí parada en un escenario, es gracias a que la gente no me ha soltado ni un solo momento”, comentó Edith Márquez.

Edith Márquez en conferencia de prensa. / Liliana Carpio

Recordó lo complicado que fue iniciar en este camino en solitario: “Ser una Timbiriche no es cualquier cosa. Viví de todo, como siempre se los he compartido, pero me alejé durante años para estar en casa. Cuando surge el proyecto de mi primer disco, claro que me daba pánico pararme yo sola y no contar con el apoyo de seis más en el escenario, pero ahora sé que todo ha valido la pena”.

Para Edith, el paso de la pandemia, además de ponerle un freno a su acelerado ritmo de vida, la hizo pensar qué más quería hacer, qué más podía hacer y hacía donde está destinado su futuro, que, sin dudarlo, sigue siendo arriba de los escenarios, pero quería algo más. Por eso tomó una tajante pero muy importante decisión, el estudiar.

Edith Márquez en conferencia de prensa. / Liliana Carpio

“Yo inicié en esto muy chiquita y no tuve la oportunidad de terminar mis estudios. Es por eso que ahora tras la pandemia y tras pensar muchas cosas, estoy tomando la prepa para terminarla y después quiero estudiar derecho, porque es algo que me nace. Es algo que necesito en mi vida y porque siempre he querido eso”. Edith Márquez

Ante tal declaración, la intérprete de éxitos como ‘Mi error, mi fantasía’, y ‘Dejémoslo así’ compartió: “Siempre he tenido la idea, y educada por mis papás que las cosas en la vida hay que ir por ellas. Me encantaría estudiar derecho para poder ayudar a mujeres, ayudar a grupos vulnerables para que salgan de problemas”.

Con estos primeros 25 años de carrera artística en solitario, para Edith ha sido un tanto difícil seguir adelante, pues ha existido momentos que la han puesto a prueba: “Esta carrera está llena de “nos”, siempre lo tenemos. Yo voy por el sí y cuando han pasado cosas que no esperaba, sí lo he empezado”.

Edith Márquez en conferencia de prensa. / Liliana Carpio

Con esta gira ‘Edith Márquez, 25 años frente a ti’, pretende seguir cosechando éxitos, vienen un nuevo material y sobre todo, seguir portando con orgullo el título de ‘La reina de los palenques’.