Eduardo Hernández, de Los tigres del norte, se somete a un procedimiento estético y se vuelve viral

La imagen de los artistas también forma parte del espectáculo, y en esta ocasión fue Eduardo Hernández quien acaparó la conversación en redes sociales tras compartir un momento poco habitual de su vida privada. El integrante de Los tigres del norte publicó un video en el que aparece realizándose un tratamiento facial, contenido que rápidamente se volvió viral entre sus seguidores.

Los Tigres del Norte alarmaron a sus seguidores con una publicación sobre Eduardo Hernández. Te explicamos el verdadero motivo. / Facebook: Los tigres del norte

¿Qué tratamiento facial se hizo Eduardo Hernández?

En el video difundido en redes sociales, se observa a Eduardo Hernández, integrante de Los tigres del norte, mientras recibe un procedimiento estético enfocado en el cuidado de la piel. El tratamiento se llevó a cabo en el salón de belleza de una de sus hijas, quien fue la encargada de realizar el facial.

Durante la sesión se aplicaron geles hidratantes y mascarillas, además de masajes especializados en el rostro. Estas técnicas, de acuerdo con lo que se aprecia en las imágenes, forman parte de un protocolo orientado a mantener la piel en óptimas condiciones, especialmente para alguien que se presenta con frecuencia ante miles de personas y frente a cámaras.

El músico siguió las indicaciones durante todo el procedimiento y permitió que el proceso quedara registrado en video. La publicación incluyó también un mensaje dedicado a su hija, en el que escribió: “Te amo hija”, dejando ver el vínculo cercano entre ambos.

¿Por qué Eduardo Hernández decidió compartir su rutina de cuidado de la piel?

La difusión del video sorprendió a varios seguidores debido a que los integrantes de Los tigres del norte suelen mantener un perfil reservado en cuanto a su vida personal. Sin embargo, en esta ocasión, Eduardo Hernández explicó que mantiene un compromiso firme tanto con su público como con su bienestar personal.

La agrupación, conformada por Jorge Hernández, Hernán Hernández, Eduardo Hernández, Luis Hernández y Óscar Lara, suma 58 años de trayectoria. A lo largo de casi seis décadas, el grupo ha consolidado una carrera destacada dentro de la música mexicana, perfeccionando no solo su propuesta musical, sino también cada detalle de sus presentaciones.

Parte de ese cuidado incluye la imagen que proyectan en conciertos y producciones audiovisuales. En ese contexto, el tratamiento facial se presenta como una extensión de esa disciplina que, según se desprende del video, forma parte de su rutina habitual.

¿Cuál es la trayectoria de Eduardo Hernández y Los tigres del norte

Dentro de Los tigres del norte, Eduardo Hernández se desempeña como acordeonista, saxofonista, bajosextista y vocalista, además de fungir como director y productor musical del grupo. La agrupación ha mantenido presencia constante en escenarios nacionales e internacionales, consolidando una base sólida de seguidores.

Con casi seis décadas de carrera, el grupo ha logrado permanecer en el gusto del público, adaptándose a distintas etapas de la industria musical. La disciplina en el escenario y el cuidado de los detalles forman parte de su identidad artística.

El reciente video del facial no estuvo relacionado con algún lanzamiento musical o anuncio de gira, sino que mostró un momento cotidiano enfocado en el cuidado personal. Aun así, el contenido alcanzó amplia difusión en redes sociales, convirtiéndose en tema de conversación entre seguidores.

Hasta el momento, Eduardo Hernández no ha compartido más detalles adicionales sobre su rutina de cuidado de la piel, aunque el video dejó ver que se trata de un hábito constante. La publicación permanece disponible en su cuenta oficial y continúa generando interacciones.

