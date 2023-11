Eduin Caz, “vocalista” de Grupo Firme, regresaría a los escenarios ¿como solista? Esto se sabe

A cuatro meses de haber anunciado su retiro de los escenarios, Eduin Caz sorprende a todos sus fanáticos al compartir una foto en la que se le ve trabajando en un estudio de grabación. Esto despertó las sospechas de un regreso ¿como solista?

“Porque ustedes lo pidieron, familia hermosa. Les voy a regalar unas canciones que les van a encantar”, escribió en su publicación de Instagram.

La fotografía emocionó a sus seguidores, quienes no dudaron en asegurar que el cantante volvería a los escenarios sin Grupo Firme y hasta llenaron sus redes sociales de felicitaciones por su “nueva etapa”.

Recordemos que Eduin expresó a finales de julio que quería tomarse un descanso de la vida pública para priorizar su salud física y mental: “Yo siempre tuve una meta, la cual ya se cumplió, pero eso me hizo perder toda mi estabilidad emocional en mi vida”, manifestó en aquel entonces.

Eduin Caz despertó los rumores sobre su posible regreso a los escenarios / Instagram: @eduincaz

A raíz de las especulaciones, el intérprete de Ya supérame aclaró que sí lanzará música nueva en solitario. Sin embargo, hizo hincapié en que esto no significaba un regreso a los escenarios, al menos por ahora, pese a admitir lo mucho que extraña convivir con el público.

“Gracias por sus mensajes. Créanme que los valoro mucho, pero no regreso a los escenarios (aún). Tranquilos, solo les daré música que de seguro les gustará. Sí se extraña todo ese d3sm4dr3, pero creo así estoy bien”, puntualizó.

¿Qué ha pasado con Grupo Firme?

Al momento de anunciar su retiro, Eduin Caz señaló que cumpliría con las presentaciones pactadas con Grupo Firme y posteriormente se enfocaría a “recuperar” su vida.

“No es el fin de Grupo Firme. No me voy a hacer solista. Solo me estoy despidiendo porque, a lo que miro, solo me queda cumplir con las últimas 3 fechas que tengo y me voy a recuperar mi vida. Gracias familia”, dijo.

Si bien dejó en claro que no sería el final de la agrupación, hasta el momento la banda no ha dado a conocer nuevos proyectos o lo que pasará ahora que Eduin al parecer decidió renunciar.

Grupo Firme no ha dado a conocer proyectos nuevos / Facebook: Grupo Firme

