Eiza González asegura que no se sometió a cirugías estéticas en la cara: “mi rostro adelgazó así"

Eiza González es una de las personalidades mexicanas que más ha sido señalada por haber cambiado su apariencia.

En el medio artístico resulta bastante común que las celebridades se sometan a cirugías estéticas con el fin de lucir lo mejor posible en pantalla, no obstante algunos optan por no revelar sus secretos para lucir así.

Y es que aseguran que por casos ajenos a las cirugías es que logran cambiar su apariencia, este es el caso de Eiza González, quien fue señalada por un famoso médico de haberse realizado una cirugía en el rostro.

Resulta que el doctor Fernando Guerrero asistió a Unicable y compartió que en alguna ocasión se le ocurrió poner de ejemplo a Eiza como una persona con una bichetmonia bien realizada y es que en ese momento le pareció acertado comparar como lucía cuando actuaba en México y su actual apariencia.

No obstante, la famosa se dio cuenta de ello y decidió desmentir al cirujano: “ella me negó en una historia de Instagram que se haya hecho un procedimiento, el cual yo la ponía como uno de los principales ejemplos de cómo se puede hacer una bichectomia”.

Eiza ha sido sumamente señalada de haber sometido a diversas cirugías estéticas. / Instagram: @eizagonzalez

Pero eso no fue todo, sino que apuntó a que en realidad su rostro solo había adelgazado: “y me contestó, me dijo: ‘sabes que, no me las quité, las bolas Bichat, mi cara adelgazó así por procesos que yo he tenido en diferentes situaciones, pero no me las he quitado”.

Te podría interesar: Alejandro Sanz reaparece en el escenario y confiesa: “este agujero que yo tengo aquí en el pecho”

Asimismo, los conductores del programa le preguntaron si realmente creía que ella no se había operado, pero el doctor decidió creerle, ya que él no realizó el procedimiento: “yo no se las quité, las bolas de Bichat, entonces le creo”.

Eiza se dio a conocer en la TV mexicana, gracias a su participación en telenovelas mexicanas. / Twitter

Eiza en diversas ocasiones ha dado a conocer que su estilo de vida se encuentra enfocado totalmente en una vida saludable y medidas de cuidado para su apariencia.

¿Qué es una bichectomia?

El cirujano se dio a la tarea de explicar en que consiste una cirugía de ese tipo: “es quitarnos vestigios grasos que existen en los cachetes para perfilar el rostro”.

Pese a los señalamientos que ha sufrido, la famosa ha logrado darse a conocer en Hollywood. / Instagram: @eizagonzalez

A ello añadió que someterse a algo así no propicia que la piel se caiga o envejezca, ya que en realidad solo retiran volumen del rostro, puesto que las bolas Bichat que son retiradas solo tienen como función ayudar a succionar el pezón de nuestra madre en los primeros meses de vida:

“Una vez que las quitas la cara se pega y se perfila”, concluyó.