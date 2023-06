Eiza González se defiende de críticas por salir con varios hombres: “No me voy a conformar con lo mínimo”

Para Eiza González

Eiza González ha acaparado los reflectores no solo por su trabajo en Hollywood, sino también por su vida personal, que la ha llevado a estar en boca de todos, pues ha protagonizado romances con codiciados galanes como Liam Hemsworth, Timotheé Chalamet, Luke Bracey, Calvin Harris, Jason Momoa, entre otros.

Estas citas de la actriz mexicana la han llevado a ser criticada por su vida romántica, y esta vez decidió hablar como nunca al respecto, y respondió por qué a pesar de tener estos romances, sigue soltera.

Sobre las críticas, Eiza comentó para la revista L’Offciciel USA, que las mujeres reciben más este tipo de señalamientos, algo que si se invierte, sería aplaudido hacia los hombres. “Seamos realistas; les sucede mucho más a las mujeres que a los hombres. Crecimos con todos estos ídolos, y cuando los hombres hacían algo loco, decían, ‘él es genial, es impresionante, un rompecorazones’. Les gusta usar esa palabra [como algo positivo] para los hombres cuando están rompiendo el corazón de las chicas y teniendo diferentes novias”.

Estos han sido algunos de los romances de Eiza González / TV Notas

Y continuó, “pero si una mujer está en busca de su pareja para siempre, y no es de las que se conforman porque sabe más, porque es una mujer trabajadora y conoce su valor y dice, ‘no me voy a conformar con lo mínimo’ y ella sigue adelante, entonces, como dice Taylor [Swift] todo el tiempo te [llaman] p*ta. Te avergüenzan. Te llaman ganado y te minimizan”.

Aunque Eiza actualmente está enfocada en su carrera como actriz, compartió que sigue en búsqueda del amor y siguió defendiéndose de las críticas por tener varias citas. Dijo también lo que espera encontrar en alguien, “Sí, soy ambiciosa y sí, tengo citas y salgo, y no me quedaré con alguien si no me hace sentir y ser una mejor versión de mí misma. Si eso me lleva a pasar por 150 mil personas, lo haré, porque merezco a alguien que me haga una mejor persona”.

La actriz de Baby Driver, I Care a Lot y Ambulance contó que ésta es su postura sobre el amor, y por ello, aunque ha besado algunos sapos, no ha encontrado a su príncipe.

Eiza González dio un mensaje de empoderamiento femenino y amor propio / Instagram: @eizagonzalez

Eiza González también compartió que quiere evolucionar en su carrera, pues en su vida personal quiere formar una familia y ser una buena madre. “Creo que más adelante en mi carrera, realmente quiero convertirme en directora, porque también quiero priorizar ser madre y darle tiempo a mis hijos, siempre que eso suceda. Creo que una parte de mi alma moriría si alguna vez dejara de trabajar. No lo tengo en mí”.

Finalmente, la actriz mexicana -que comenzó su carrera en proyectos como Lola Érase Una Vez en Televisa y Sueña Conmigo en Nickelodeon- mandó un mensaje de amor propio, empoderamiento y amor por sus raíces. “Siempre he hecho, y siempre seguiré haciendo lo que se alinea con la mujer que realmente soy, lo que significa que continuaré tomando decisiones a lo largo de mi vida que se alinearán con los valores y la moral que tengo, y mis estándares y mis expectativas, que son bastante altas. No me voy a conformar con menos, nunca, porque independientemente del éxito, siempre seguiré siendo la misma chica de la Ciudad de México”, concluyó.