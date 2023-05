A El Burro Van Rankin lo sacaron de Miembros al Aire por irresponsable; faltaba y llegaba tomado

Lalo Suaréz, productor de Miembros al Aire, consideraba que Jorge ‘Burro’ Van Rankinse conducía de una manera “vulgar”.

Hace unas semanas, en un ‘en vivo’, Jorge ‘Burro’ Van Rankin compartió que lo habían corrido del programa Miembros al aire en pleno pasillo de Televisa y que se habían olvidado de la lealtad que él le tenía al proyecto.

A raíz de eso, surgieron un sinfín de teorías sobre este despido. Hoy, una persona que labora dentro de la producción del programa de Unicable nos reveló los verdaderos motivos de la salida del conductor, de 59 años, quien no llevaba una buena relación con el productor Lalo Suárez, pues faltaba mucho y varias veces llegó crudo y con aliento alcohólico.

Además, nos dijeron que se sentía como el consentido y protegido por los ejecutivos y que por eso no le hacía tanto caso al productor del programa. Esto nos contó:

Era de los conductores con más tiempo, y hacía mancuerna con José Eduardo Derbez, Yordi Rosado, Raúl Araiza y Paul Stanley. / Instagram: @miembrosalairetv

-¿Qué es lo que realmente está pasando con ‘El Burro’?“Mira, mucho se ha especulado que si lo corrieron, que si se portó mal, que si ya tiene otras cosas o que tantas cosas más han dicho, la verdad es que ‘El Burro’, aunque es muy querido, ya estaba abusando de ser popular y tenía muchos problemas con el productor Lalo Suárez, entonces no era ni la primera vez que le llamaban la atención ni era la primera vez que lo castigaban, simplemente llegó al límite y por eso fue que lo despidieron”.

Jorge faltaba mucho al programa, razón que no le agradaba al productor. / Instagram: @miembrosalairetv

¿Qué pasó realmente?

“El Burro ya llevaba varios meses faltando a las grabaciones en la XEW. Aunque al principio no lo veíamos mal porque siendo honestos, todos los conductores faltan de vez en cuando, pero con ‘El Burro’ fue más notorio, porque nosotros grabamos dos programas en un día, entonces si faltaba ese día, pues ya eran dos semanas que no estaba él a cuadro y eso empezó a molestar al productor”.

-¿Lalo no habló con él?

“Lo intentó varias veces, pero ‘El Burro’ siempre salía o con un chiste o con un ‘no pasa nada, mira aquí ya estoy’. Se puede decir que fue llenando el buche de piedritas, hasta que ya no se pudo más y explotó la bomba. Además, acá entre nos, la realidad es que nunca hubo una buena relación entre Lalo y ‘El Burro'”.

Esta fue otra ocasión donde El Burro no asisitó al programa. / Instagram: @miembrosalairetv / @lacotorrisa/ Archivo TVNotas

-¿A poco?“

Sí, Lalo siempre ha manifestado que no le gusta cómo se maneja ‘El Burro’ dentro del programa porque lo hace ver más vulgar. Si de por sí ya todos los hombres que están conduciendo el programa siempre están hablando en doble sentido y cosas así, con ‘El Burro’ era más notorio que no les gustaba cómo se dirigía a veces dentro del programa”.

Lalo Suaréz dijo: “Me pidió la empresa que hubiera cambios en Miembros al aire y así se hicieron, nada más, como se han hecho siempre, no pasa nada”. / Archivo TVNotas

-¿Y se lo llegó a decir?

“Sí, varias veces le dijo que prefería que no dijera esto o el otro, pero al ‘Burro’ le valía seguía haciendo, y como era y lo uno de los consentidos del programa, pues por eso también no le decían nada”.

-También el programa es algo fuerte en su lenguaje y en lo que dicen...

“La verdad, sí, cada vez está más alburero y más de doble sentido, pero ‘El Burro’ es quien hacía más evidente ese tema. Pero también otra cosa que pasó es que Lalo se enojaba cada vez que él pedía permiso para faltar o no llegaba”.

El también actor confirmó su salida de Miembros Al Aire, a través de su cuenta oficial de Instagram. / Instagram: @miebrosalairetv

-¿A qué te refieres?

“Como sabes, todos nuestros conductores (José Eduardo Derbez, Paul Stanley, Yordi, Raúl Araiza y ‘El Burro), tienen otros proyectos y compromisos. Si se les juntan, siempre piden permiso o avisan que no van a poder llegar al programa y Lalo les dice que sin problema, pero con El Burro siempre se enojaba, decía que si no le daba la importancia al programa, que mejor se fuera y eso al ‘El Burro’e entraba por un oído y le salía por el otro”.

El Burro hizo un live comentado que lo despidieron de Miembros al Aire / Instagram: @burrovan

-¿Y por qué solo se enojaba con ’El Burro’?

“Nunca ha existido una amistad entre ellos, se llevan bien y se ‘respetaban’ como productor y conductor, pero más allá de eso nunca pasó. Y te lo digo entre comillas porque El Burro hacía lo que quería, sin importar si Lalo estaba o no de acuerdo. De hecho, en el tema de los permisos siempre quería levantarle un reporte al Burro por no llegar a las grabaciones cuando todos han faltado más de una vez. Yordi, con sus grabaciones, el radio y demás compromisos, también ha faltado un buen de veces. Paul también ha faltado por sus compromisos en sus negocios de comida. En el caso de José Eduardo Derbez, hasta se ha ausentado más de un mes porque se va a grabar con su papá o tiene serie o esas cosas y no pasa nada”.

“Me pidieron hablar con él, yo le marqué para verlo un día antes pero no pudo, y ayer llegó al foro, pero no había otro lugar más privado que dentro del foro para hablar con él”, dijo Lalo. / Archivo TVNotas

-¿Nunca trataron de limar asperezas?

“Lalo intentó hablar con él muchas veces, pero al ‘Burro’ le valía, le hablaba por teléfono para poder charlar y nunca llegaba a las citas. También se dijo que lo corrieron en un pasillo de Televisa y es real, porque nunca contestó a la llamada para que Lalo le explicara que estaría fuera del programa y las razones. La verdad es que también pidieron una cabeza de los conductores y ‘El Burro’ es quien faltaba más y el que tenía menos puesta la camiseta del programa”.

-Se dice mucho que algunas veces llegó supuestamente borracho a grabar, ¿es cierto?

“Mira, borracho como tal no, pero con aliento alcohólico porque decía que venía de una comida y que se había tomado una que otra copa, pero cayéndose de borracho nunca pasó. También hubo muchas veces que llegaba crudo, más si las grabaciones eran o los lunes o ya para viernes, y no solo con él, también con José Eduardo y Paul que son los más chavos”.

Justo antes de su en vivo, también posteó que estuvo grabando en La Cotorrisa. / Instagram: @burrovan

-Incluso se dijo que en el ‘live’ que hizo para anunciar su despido, aparentemente traía sus copas de más...“Por supuesto, yo que estoy en el programa sé perfectamente cuando están bien y cuando están con sus copas, y esa noche traía sus copas. Fue un arranque de coraje, de rabia lo que hizo. Sacó su frustración porque nunca se imaginó que lo correrían, pero las cosas llegan a su límite y él lo había rebasado desde hace mucho”.

-¿Ya no volvió a hablar con Lalo?“

No, de hecho ya no se presentó a la última grabación que fue la semana pasada, porque aún estaba contemplado él para grabar”.

En el programa de YouTube se ve que, al parecer, Jorge estuvo bebiendo, y tal vez fue el motivo por el que al llegar a grabar Miembros... fue despedido. Al hacer su ‘en vivo’, se escuchaba un poco rara su voz. / Youtube: La Cotorrisa

-Jorge ha dicho que es amigo de ejecutivos... “Hasta cierto punto. Supongo que pensó que era intocable por esa amistad que tiene con los altos mandos, pero cuando son órdenes de que se vaya alguien, hay que obedecer”.

Y notamos que el Burro ya no sigue a Lalo Suaréz en sus redes sociales. / Instagram: @lalosuarez

-¿Quién entrará en su lugar?

“Nadie, porque por lo mismo que muchos piden permiso entraron varios a reforzar, como Jean Duverger y Facundo, entonces se irá rolando a los conductores para que siempre haya cuatro”.

Se dice que Yordi también se va y que lo corrieron, ¿esto es cierto?

“No lo corrieron, pero sí se va. Lo que pasa con él es que hay otros proyectos dentro de Unicable, entonces se decidió dejar descansar su imagen un poco porque también se va el programa que tiene aquí que se llama , porque para el segundo semestre está contemplado que regrese con nuevo proyecto, que si todo va bien, estará primero en el canal y después podría llegar a Las Estrellas”, concluyó.