‘El Compayito’ le da tremendo beso a Galilea Montijo en plena transmisión de ‘Hoy’: VIDEO

Tras confirmarse que volverá como conductora en la tercera edición de ‘La casa de los famosos México’, Galilea Montijo protagoniza un momento muy romántico con ‘el Compayito’, que actualmente está promocionando la nueva temporada de ‘¡Chócalas, Compayito!’.

Todo ocurrió durante una transmisión de ‘Hoy’. El icónico personaje estaba siendo entrevistado por la afamada presentadora y Raúl Araiza, quien es uno de los protagonistas de la serie.

Chócalas Compayito nueva temporada / Captura de pantalla

¿Cómo fue el beso entre Galilea Montijo y ‘el Compayito’ en Hoy?

Tras hablar sobre los nuevos capítulos de su proyecto, Galilea se dijo algo decepcionada de que no la haya invitado a grabar un episodio. Ante esto, Araiza comenzó a bromear y le preguntó a ‘Compayito’ si se sentía algo por la también actriz.

El cómico reconoció que sí le gustaba Galilea, pero que nunca intentaría nada: “Sí (me gusta), pero yo siempre he pensado que alguien me regala”, expresó.

Antes de que pudiera decir más, la conductora le dio un pequeño beso. En respuesta, ‘Compayito’ simplemente dijo que había sido “actuado”, mientras que Gali aseguró que esa era la indicación que le daba “el prompter” para después volver a besarlo.

Luego de repetir el momento, el comediante le pidió disculpas a su novia “Zoila”, resaltando que lo “habían obligado”. En tanto que la famosa reiteró que todo fue “falso” y le suplicó a las novias del ‘Compayito’ que no se enojaran con él.

Galilea Montijo le declara “su amor” al ‘Compayito’

Por supuesto, el ‘romance’ no terminó allí. Previo a terminar con la entrevista, Galilea Montijo admitió que ‘amaba’ al ‘Compayito’, mientras apoyaba su cabeza en él.

“Te amo, ‘Compayito”, expresó, mientras que este simplemente se limitó a decir “gracias, comadre”, sacando una risa en los presentes.

Galilea Montijo y Compayito / Captura de pantalla

¿Cuándo sale la tercera temporada de ‘¡Chócalas, Compayito!’?

¡Chócalas, Compayito!, es una serie estrenada en 2023 y producida por Pedro Ortiz de Pinedo. Narra la historia de ‘Compayito’ que, tras ser un exitoso comentarista deportivo, ahora está endeudado.

Mientras huía de unos prestamistas, es atropellado por un hombre que perdió todo su dinero tratando de rescatar empresas en quiebra. Después de este encuentro, ambos harán de todo para sobrevivir y se encontrarán con personajes bastante peculiares.

La nueva temporada se estrena este 23 de febrero, a las 7:30 pm, a través del canal de Las estrellas. También estará disponible en la plataforma de streaming VIX.

