El exacadémico Hacib Samir inaugura su centro de entretenimiento en su natal Tlaxiaco, Oaxaca

Tlaxiaco, Oaxaca, también es la tierra natal de Yalitza Aparicio, y Lila Downs. Además espera poder llevar a sus amigos de ‘La Academia’ y ‘La voz México’.

El cantante convirtió la casa antigua de su mamá en este original lugar tematizada con murales del universo e iluminados con luz negra.

Hacib Samir, quien se dio a conocer en “La Academia 10 años” en 2012, está cumpliendo un sueño más en su vida, ya que la casa de su madre la convirtió en un centro de entretenimiento que le puso “Macrocosmos” en su Natal Tlaxiaco, Oaxaca. Al respecto el cantante nos compartió su felicidad y esto nos dijo.

-Hacib, muchas felicidades por tu centro de entretenimiento, ¿cómo te sientes?

“Muy contento y agradecido con la vida. Mi mente no para y si no es un evento musical, es un concurso de canto o en esta ocasión la creación de un lugar mágico como lo es ‘Macrocosmos’, pero siempre estoy haciendo uso de mi energía creativa y ahora me siento un escalón más arriba en el peldaño de la vida”.

-¿Cómo nació la idea de abrir este espacio en tu natal Tlaxiaco?

“Así como han surgido las demás ideas de todo lo que he venido haciendo. Proviene de mi locura mental (risas). Todo siempre empieza como un juego para mi que termina convirtiéndose en proyectos increíbles. Te cuento que tenemos esta casa antigua en la bella ciudad de Tlaxiaco Oaxaca, la tierra natal de mi señora madre y en diciembre decidimos hacerle una restauración completa pues estaba muy deteriorada y abandonada”.

-Síguenos contando…

“La idea inicial hace varios años fue de mi madre para convertirla en una plaza comercial, sin embargo el proyecto había quedado inconcluso mucho tiempo por falta de recursos pues es una casa muy grande y necesitaba arreglarse por completo; en esta ocasión a base de mucho esfuerzo y trabajo mutuo pudimos concluirlo. Está pensado para la renta de espacios a la gente local que tenga esencialmente negocios de comida y también para rentarse para eventos privados, cumpleaños y todo tipo de reuniones. ‘Macrocosmos’ es la fusión de las ventas con el arte visual y el entretenimiento los fines de semana, un lugar completamente familiar, todos son bienvenidos. Además el plus es que todo el espacio está tematizado”.

-¿Qué tal estuvo la inauguración?

“Estuvo increíble, muchísima gente nos acompañó para darnos la patadita de la suerte, se llevó a cabo el pasado sábado de Gloria. Hubo música de DJ, canté para los asistentes y una ceremonia chamanica muy linda para protegernos de la mala vibra en el lugar”.

-¿Por que le pusiste “Macrocosmos”?

“En primera instancia porque la casa está completamente tematizada con murales del universo iluminados con luz negra para que por las noches sea un lugar muy vistoso y mágico, las pinturas fueron realizadas por un extraordinario artista Tlaxiaqueño de nombre Víctor Hugo López que fue quien usó sus manos para plasmar las imágenes que tenía en mi mente, imágenes que precisamente vienen de mi pasión y gusto por la astronomía, el universo y la vida”.

Hacib Samir pintó la casa de su madre con luz negra y flourescente / Cortesía del artista

-Se ve padrísimo y futurista, cuéntanos mas de éste espacio porque es de lo mejor en Oaxaca...

“He recibido esos comentarios y la verdad que me da muchísima felicidad. Es un lugar completamente original, algo que no se ha visto nunca en Tlaxiaco ni en Oaxaca y tampoco en ningún lugar del mundo que yo he visitado, pienso que esto es lo que nos hace únicos. Te repito que es la fusión de un lugar familiar que combina la magia del arte, el entretenimiento y la música los fines de semana sin perder la esencia de una casa antigua con casi 100 años de historia. Entre los pasillos de la casa pueden encontrar objetos que fueron de mis abuelos maternos y que utilizamos como decoración”.

-¿Piensas llevar a tus compañeros de la Academia en algún momento para que se presenten allá?

“¡Claro! Es mi intención, no solo a mis amigos de la Academia, sino también de La Voz México y de otros programas. Espero no se pongan muy divas inalcanzables y quieran venir (risas)”.

El exacadémico Hacib Samir inauguró un lugar futurista / Cortesía del artista

-Además Tlaxiaco también es la tierra de Yalitza Aparicio, ¿no es así?

“Así es, aunque no sólo ella, también mis raíces están aquí, y la cantante Lila Downs también es de Tlaxiaco, es una tierra bella llena de gente talentosa y exitosa”.

-Algo que quieras agregar...

“Como siempre muchas gracias a TVNotas por estar pendientes de mi trabajo. Muchos compañeros se quejan por falta de apoyo pero yo soy de la idea de que tenemos que crear para nosotros mismos, crear nuestro nombre poco a poco y crear tu contexto artístico y de vida sin esperar que alguien lo haga por ti. Gracias por acompañarme en mi camino creativo siempre. Bendiciones a todos y sigan la pagina Macrocosmos Tlaxiaco en Facebook y espero la visiten pronto”.