El Festival Arre fue todo un éxito en su segundo día

El momento más esperado por los fanáticos llegó a su fin. Así es, hoy se llevó cabo el segundo día del Festival Arre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde las emociones estuvieron a flor de piel.

La dinámica fue la misma que el día anterior en varios escenarios: por un lado estaba ‘La Hacienda’ (escenario principal), por el otro el Tecate Original (segundo escenario) y como tercera opción estaba el Little Caesars.

Varios fanáticos lucieron espectaculares outfits / Luis Pérez

Entre las celebridades que formaron parte de este gran evento, fueron: Majo Aguilar, Pesado, Peso Pluma, Ramón Ayala y sus Bravos del Norte, Banda Machos, Camila Fernández, Diego Herrera, Edén Muñoz, Edwin y la Trakalosa de Monterrey, Kumbia Kings, La sonora dinamita, entre muchos más.

Majo Aguilar deslumbró con su voz en el Festival Arre / Luis Pérez

Camila Fernández dejó en alto a la dinastía Fernández con sus interpretaciones / Luis Pérez

Pero no todo fue miel sobre hojuelas para todos los artistas que se presentaron el segundo día del Festival Arre, pues hace unas horas te dimos a conocer en exclusiva que abuchearon a Yahritza y su esencia, pues al público no le gustó como se expresó hace unos meses de la comida mexicana y aún no los perdonan.

Yahritza y su esencia fueron abucheados en el festival Arre / Luis Pérez

Las horas pasaban, y entre lágrimas y gritos, el público no dejaba de cantar las canciones de su artista favorito.

Finalmente el Festival Arre conmocionó a la gente por la variedad de comida, bebidas, canciones, experiencias y por supuesto, por sus artistas favoritos.