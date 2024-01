El Kompa yaso ¡será papá por cuarta vez!

Unktú Ramírez, mejor conocido como “el Kompa yaso”, actualmente presenta su espectáculo para adultos tanto por Estados Unidos y México, y lo vimos en la pastorela cómica “ALVerno los pastores” en la CDMX.

Platicamos con el comediante sobre su estado de salud y ¡nos reveló una buena noticia!

Esto nos dijo: “Nací con quistes en los riñones y los años te van deteriorando, pero la gente cree y dice que porque le metía tanto al alcohol se echó a perder los riñones. El alcohol y el perico no me ayudó, pero fue una cosa degenerativa y así nací. Ahorita estoy en tratamiento, en hemodiálisis desde hace más de un año, la empecé el 25 de octubre del 2022 y estoy en una lista en espera para un trasplante de riñón. Me siento muy bien de salud y estoy trabajando y ahí la llevamos”.

“Empecé a tomar desde los 16. Pero cuando agarré la fiesta fue hasta hace algunos años como desde el 2015. Hasta el 25 de octubre de 2022 que entré al hospital, de hecho el 24 en la noche todavía me eché mis tequilas y mis sustancias. El 25 me puse mal y directo al hospital. En ese momento, dejé el alcohol y cero sustancias. Primero me vino el síndrome de abstinencia y la pasé un poquito mal, pero ya para el mes me empecé a recuperar y a sentir mejor”. el Kompa yaso

Sobre, ¿si extraña una copita?: “Te voy hacer honesto, sí extraño la fiesta, pero no la necesito. Me mantengo bien y limpio, sin problemas. Sí se me antoja una copa, pero no al grado de buscarla, pero sí estar en el ambiente y en el cotorreo, pero ya casi ni salgo a fiestas tampoco”.

De los cuidadoas que lleva señaló: “No puedo comer sal, grasas, nada de refrescos, llevo una dieta más o menos ordenada y estoy en hemodiálisis una vez por semana, tomando ciertos medicamentos para controlarme y también cuidándome la presión arterial. Debido a los riñones tengo la presión arterial alta. Tengo un catéter con el que me conectan a una máquina con la que me hacen hemodiálisis. Es un procedimiento que una máquina me saca la sangre, la filtra y la regresa al cuerpo, lo que debería de hacer el riñón, normalmente me lo hace una máquina”.

“No me puedo sumergir en agua y tengo que cuidarme mucho este catéter, porque una infección se va directo al corazón y pelas. Hay que vivir con cuidados, pero llevo una vida normal”. el Kompa yaso”

El comediante habló del proceso en el que está para recibir un transplante de riñón: “Afortunadamente, no es urgente. De hecho estoy tan bien que voy a la hemodiálisis una vez por semana y esperamos mantenernos así enero, febrero y que sea en el primer trimestre del 2024. Me atiende en Guadalajara el Dr. Julio Ramos, mejor conocido como el ‘Dr. Riñón’ que es una eminencia en trasplantes de riñones”.

A pesar de la adversidad lo toma con buen humor: “Así nací, con buen humor y nací riéndome de mí mismo, de lo que me pasaba y afortunadamente la risa me ha ayudado mucho a sobrevivir”.

Kompa Yaso recibe micrófono de oro / Instagram

Nos contó de su familia y nos dio una buena noticia: “Tengo tres hermosas bendiciones. Soy divorciado y cada quien con su respectiva madre. Mi hijo mayor tiene 21, luego una de 17 y uno de 15 y estoy esperando un cuarto hijo, metí gol y ya son cuatro meses de embarazo. No te puedo decir quién es la mamá, pero la gente la conoce como ‘La compatible’ (risas) llevamos juntos más de un año y en medio de todo es algo que me pone muy feliz”.

