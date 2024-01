El vidente de las estrellas: Paola Suárez perdonará; para Luis Miguel y Belinda hay tropiezos en el amor

Entrevistamos al vidente de las estrellas, Farath Coronel, quien nos habló de lo que vendrá para Luis Miguel en temas del amor y arriba de los escenarios en este 2024. Además, reveló que la unión entre el cantante y Aracely Arámbula será muy favorable.

“Para Luis Miguel no habrá retiro de los escenarios. Lo que sí es que tendrá que cuidarse, porque se vienen problemas financieros y demandas para él, y situaciones negativas. En las situaciones sentimentales, veremos decadencias y probablemente enfrente un amor que no va a funcionar, aunque la unión que tendrá con Aracely Arámbula será muy favorable”, dijo.

Por otro lado, el vidente de las estrellas señaló que Paola Suárez se alejará de su expareja, pero le otorgará el perdón. Recordemos que el 11 de enero la influencer presentó golpes en la cara que dijo que había recibido de su prometido

Paola Suárez se alejará de su exprometido / Instagram

“Paolita sí tendrá un alejamiento con su expareja y se va a reinventar, pero otorgará el perdón, es decir, pondrá un bloqueo en su vida y no se repetirá lo que le sucedió. Sin embargo, el amor puede hacer de las suyas. Cada uno vive su proceso y ella es muy noble”. Farath Coronel

También dijo que la Perdida tendrá riqueza económica este año. Sin embargo, sufrirá problemas de depresión.

“Las cartas reflejan que Paola Suárez tiene dos azares número 5 que es la riqueza económica. Sin embargo, tiene problemas depresivos y necesita un apoyo psicológico, porque se puede provocar problemas de depresión muy fuertes. Este año será de Paola en cuestión profesional”, expresó.

Paola Suárez necesitará apoyo psicológico / Captur de pantalla YouTube.

¿En el matrimonio de Kimberly Irene y Óscar Barajas no hay amor?

De igual forma, Farath mencionó que en el matrimonio de Kimberly Irene y Óscar Barajas, solo existe interés y no amor

“La situación amorosa de Kimberly Irene y Óscar Barajas es de puro interés. No hay amor sincero, y veo que Kimberly es una mujer muy protectora y ella es quien hace que las cosas se vuelvan estables”, manifestó

Y agregó: “Me enteré de que Kimberly y Óscar juraron para ya no caer en las adicciones, pero solo ella es la que lo cumplirá. Según las cartas, él no lo cumplirá y no hay amor verdadero de él hacía ella”.

Kimberly la más preciosa cumplirá con su promesa de dejar las adicciones / Luis Marín

El futuro de Belinda

Finalmente, Coronel destacó que Belinda tendrá éxito en la parte profesional, pero no en el amor.

“Belinda tiene una numerología astrológica muy dominante, es una persona que impone demasiado y no permite negociar mucho. En la situación amorosa no la veremos con estabilidad emocional. Todavía no es momento para ella, pero en la parte profesional le irá muy bien”, concluyó.

Belinda tendrá mucho éxito / Instagram: @belindapop