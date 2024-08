Emilio Osorio reacciona al romance de su mamá, Niurka, con un hombre ¡20 años menor que ella!

Hace poco, Niurka Marcos sorprendió a todos al revelar que se había dado una nueva oportunidad en el amor con un hombre que es 20 años menor que ella, quien se hace llamar ‘Bruno, el príncipe’ en redes sociales.

A través de Instagram, la llamada ‘Mujer escándalo’ compartió el video de la propuesta. En dicho clip, se ve a Bruno haciéndole la gran pregunta a Niurka, en un lujoso restaurante de la CDMX.

“Nos llegó el amor. “Contigo sí o sí” Niurka

Por supuesto, la noticia causó revuelo y sus fans llenaron la publicación de comentarios positivos en los que le desean todo lo mejor en su nueva relación. Incluso, algunos la felicitaron por encontrar un “buen colágeno”.

Te podría interesar: Paul Stanley habla de la relación entre Arath de la Torre y Mario Bezares en LCDLFM: “Todos se voltean”

¿Quién es el novio de Mamá Niu?

Aunque Niurka no ha dado muchos detalles de su nuevo galán, comentó que tiene 37 años, es decir, es menor que ella por 20 años. No obstante, esto no quiere decir que ella sea su “sug.. mo…”, pues él trabaja y la consiente mucho.

Hasta donde se sabe, en redes sociales tiene el usuario @bruno_espino07 y cuenta con 4 mil seguidores, los cuales aumentaron significativamente tras confirmarse su relación con Niurka. Según sus redes, es modelo, actor y bailarín. En sus fotografías, se nota es aficionado del ejercicio, así como de viajar.

Checa: Daniel Bisogno les dice “inútiles” a los habitantes de La casa de los famosos México: Video

¿Qué opina Emilio Osorio de la nueva relación de su mamá?

Si bien Niuka se muestra feliz por su nueva relación, la prensa se dio a la tarea de buscar a Emilio Osorio, hijo de la actriz, para tratar de saber un poco más del noviazgo de su madre, así como la opinión que tiene sobre el asunto.

Durante una reciente plática con los reporteros, el exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ dejó en claro que solo quiere que su mamá sea feliz, por lo que, mientras “no se quieran aprovechar de ella”, no tiene problemas con que tenga una nueva relación.

“Mientras no se quieran aprovechar, no atacamos. Mientras estén allí haciéndola feliz (no tengo problema)” Emilio Osorio

Si bien no quiso hablar mucho sobre el tema, dejó entrever que no le molesta la diferencia de edad que existe entre Niurka y Bruno, reiterando que solo quiere lo mejor para ella.

Mira: El programa Hoy festeja 26 años al aire con el regreso de conductores