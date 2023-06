En LCDLFM, Apio confiesa que le gusta una mujer de la casa: “no soy 100% gay”

Apio Quijano tuvo una conversación con sus compañeros donde habló de su orientación sexual y de la relación que tuvo con la cantante María José

Entre las pláticas de los habitantes de La Casa de los Famosos México, Apio Quijano, integrante de Kabah, se sinceró sobre su orientación y habló de su bisexualidad.

“A mí las mujeres y los hombres me gustan. Tener s*xo con los dos me gusta”, confesó.

Entonces Paul Stanley le preguntó, “¿a quién has amado más? ¿A hombres o a mujeres?”, a lo que Apio respondió, “he amado de la misma manera”.

Sergio Mayer también fue curioso y le preguntó en la conversación, “¿en qué momento supiste que eras bisexual?”, y el cantante comentó, “yo tuve muchas novias, tuve s*xo con muchas mujeres y yo dije, ‘ah, tengo una energía muy femenina pero me gustan las mujeres’ y como hay muchos hombres straight (heterosexuales) muy femeninos… y yo dije, no, yo quiero un hijo”.

El integrante de Kabah también recordó su noviazgo con María José y dijo, “yo anduve con María José un buen rato y a gusto la verdad… como que tienes mucha idea de cuál es tu camino que debe ser y que dices, me gusta este camino, pero de pronto descubres otros caminos… no me gusta solo el chocolate, me gusta también el helado de fresa”.

Apio Quijano habló del romance que tuvo con María José / Instagram: @apioquijano

Durante la charla, Apio comentó que no había hablado abiertamente del tema, “y les voy a decir por qué nunca, porque es triste a pesar de que esté tan abierto hoy en día, todo esto tiene un prejuicio negativo y una connotación negativa para la gente y la gente todavía lo utiliza como un insulto”.

A Apio Quijano le “encanta” Marie Claire Harp de La Casa de los Famosos

Finalmente, Apio confesó que siente atracción por una de las mujeres de la casa cuando Wendy lo ventaneó en la conversación, “yo veo a Marie Claire y digo, ‘me encanta’. Me encanta de que me podría yo enamorar y así. No soy 100% gay aunque se me hace de lo más cool hoy en día ser gay porque tienes muchas libertades”.