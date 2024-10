Enrique Guzmán defiende a Alejandra, su hija, de las críticas por su aparatosa caída en el aeropuerto

Aunque ya ha pasado una semana, la caída de Alejandra Guzmán en el aeropuerto de la Ciudad de México sigue dando mucho de qué hablar. Si bien la famosa afirmó que alguien “le había metido el pie”, muchos siguen sospechando que, en realidad, estaba en estado inconveniente.

Todo sucedió durante el primer fin de semana de octubre. La intérprete de ‘Mala hierba’ regresaba de un viaje junto a su madre, Silvia Pinal, a Huatulco, Oaxaca. Como era de esperarse, la llegada de las celebridades llamó la atención de los reporteros.

Si bien el encuentro con la prensa comenzó bien, las cosas se pusieron tensas cuando la cantante fue cuestionada sobre el polémico video en el que “obliga” a su madre a hacer una señal obscena.

En su “huida” de los medios, Alejandra cayó al suelo, teniendo que ser auxiliada por su equipo de seguridad para levantarse. Tras lo ocurrido, el programa ‘En shock’ aseguró que la artista estaba tomando alcohol previo y durante su vuelo. Poco después ella aseguró que la caída fue porque alguien la hizo tropezar.

No te pierdas: La oreja de Van Gogh dice adiós a su voz: Leire Martínez, la vocalista, abandona la banda tras 17 años juntos

Pese a que el asunto ya fue aclarado por la propia Alejandra Guzmán, muchos continúan afirmando que realmente estaba “ebria”. A raíz de esta situación, Enrique Guzmán, padre de la cantante, no dudó en salir a defenderla.

En una entrevista para el programa ‘Ventaneando’, el rockero señaló que una aerolínea no deja que una persona en estado inconveniente aborde un vuelo.

Si bien no mencionó si lo sucedido fue culpa de otra persona, tal y como Alejandra ha afirmado, Enrique resaltó que su hija necesitó ayuda para levantarse debido a que, al tener prótesis de titanio en la cadera, muchas veces se le dificulta moverse.

Enrique Guzmán

“Vi el video (de la caída). Las aerolíneas, normalmente, si has tomado, no te permiten volar. Así que no estaba más que engentada. Hablé con ella y vi la radiografía de lo que se torció el pie. Además, ella tiene las dos caderas nuevas de titanio, entonces es más difícil levantarse, por eso la ayudaron. No estaba bebida”