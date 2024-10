Ernestina Sodi: Reportan que habría sufrido dos infartos y dan detalles de su salud

Ernestina Sodi, madre de la reconocida actriz Camila Sodi y hermana de la cantante Thalía, se encuentra en una situación de salud muy delicada tras sufrir dos infartos consecutivos. La noticia fue revelada por el periodista Gustavo Adolfo Infante en su programa ‘De primera mano’, quien confirmó que Sodi fue hospitalizada de emergencia el pasado viernes en la Ciudad de México.

“Estoy en posibilidades de confirmarles que desde el pasado viernes, una de las hermanas carnales de Thalía, Ernestina Sodi, había sido ingresada de emergencia a un hospital de la Ciudad de México”, informó Infante.

Ernestina Sodi habría tenido dos infartos

Ana María Alvarado afirmó que Ernestina Sodi está en terapia intensiva tras sufrir dos infartos. fue ingresada de urgencia al hospital tras sufrir un primer infarto al corazón, pero poco después presentó una complicación grave debido a la ruptura de la aorta.

Aunque ninguno de los miembros de la familia ha ofrecido declaraciones públicas sobre el estado de Ernestina, Thalía se pronunció de manera sutil en redes sociales, compartiendo un mensaje de fe que ha sido interpretado como una referencia a la situación.

“El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder! Es el arma y escudo de todos los que en Él confían. Mi Dios todo poderoso está en control. Te alabo, te exalto y te AMO Padre mío. Aquí vamos! En ti y para ti! En tus fuerzas, no en las mías”, escribió la cantante, mostrando su confianza en la recuperación de su hermana.

Familia Sodi no quiere dar declaraciones

Además de la información proporcionada por Infante, la periodista Ana María Alvarado también habló sobre la situación de Sodi en su canal de YouTube, aportando más detalles sobre la situación y el ambiente en la familia.

“Me dicen que están muy herméticos con la información porque no quieren que se haga un escándalo”, comentó Alvarado, refiriéndose al deseo de privacidad de los Sodi.

Alvarado también reveló que Camila Sodi, quien se encontraba fuera de México al momento del suceso, ya está en camino de regresar para acompañar a su madre.

“Camila Sodi no está en México, me reportan, se puso muy mal con la noticia, ya está regresando para estar con su mamá”, señaló. Asimismo, comentó que Thalía, aunque no ha regresado aún, está en constante comunicación para ser informada sobre cualquier evolución crítica en el estado de su hermana.

Ana María Alvarado revela más detalles de salud de Ernestina Sodi

Por el momento, Ernestina Sodi ha sido estabilizada en cuanto a sus signos vitales, pero su estado sigue siendo grave. “Me dijeron que está grave, pero estable; la estabilizaron de sus signos vitales, están viendo las repercusiones que hubo en el corazón, hay un lapso de horas para ver su evolución”, explicó Alvarado.

Este delicado estado de salud ha generado preocupación entre sus seres queridos y seguidores, quienes esperan una pronta recuperación para la madre de Camila Sodi y tambiénhermana de Laura Zapata.

