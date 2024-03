Ernesto Cázarez ayuda a su padre que fue diagnosticado con leucemia; ¡él fue su donador!

Entrevistamos a Ernesto Cázares, y nos compartió que, por fortuna, pudo donarle células a su padre para un trasplante de médula, ya que fue diagnosticado con leucemia hace seis meses.

“Hemos pasado momentos muy retadores y delicados como familia, pero siempre estamos con toda la actitud y muy positivos. Mi papá tiene leucemia. Hace poco le hicieron un trasplante de médula, y yo fui su donador. De los tres hermanos que somos, soy el más joven y me tocó ser el donador. Nos hicieron un estudio para determinar quién era apto para la donación”. Ernesto Cázares

Agregó: “Solo nos lo hicieron a mi hermano Aristeo y a mí, porque tenemos más testosterona y varias cosas que nos ayudan a ser más fuertes durante el trasplante”.

Ernesto reveló que existe un riesgo de la donación de células de médula en un trasplante

Cázares mencionó que existe un riesgo de que el cuerpo de su papá no acepte las células.

Ernesto Cázares “Mi papá lleva seis meses de quimioterapias y como avanzó el proceso de la leucemia le dieron esta opción del trasplante de médula para seguir adelante. Ahorita estamos en espera de que su cuerpo acepte el trasplante, porque existe el riesgo de que lo rechace. En caso de que su cuerpo no acepte el trasplante, tendrá que volver a las quimioterapias”.

Ernesto Cázares “Si este primer trasplante no funciona, mi papá mandó a congelar otras células. Existe la posibilidad de que se pueda hacer otro trasplante con mis células”.

¿Cómo se encuentra Ernesto Cázares tras la donación?

“Después de haber donado, un día fuimos a comer con mi papá y le dije: ‘Yo te invito, pa’ y me respondió: '¿Cómo crees? Te debo la vida’. Me dio mucho sentimiento, porque sin él yo no estaría aquí para apoyarlo”.

“Anímicamente me siento muy bien. Me emociona saber que mi papá me podrá ver en MasterChef Celebrity. Siempre me apoya en todos mis proyectos y este no será la excepción”, concluyó. Ernesto Cázares

Ernesto ha participado en varios programas

Es un deportista de alto rendimiento y su mayor pasión es el parkour.

Se hizo famoso al ganar Exatlón

México en 2018.

En 2020 fue parte del exitoso reality

Enamorándonos.

En 2020-2021 regresó a Exatlón, pero a las ediciones All Stary

Titanes VS Héroes.

En 2023 formó parte de otra temporada regular de Exatlón México.

Será integrante de MasterChef

Celebrity, que se estrenará el 17 de marzo.

