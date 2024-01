Escolta de Paola Suárez y Wendy Guevara desmiente al prometido de la influencer; se ostenta como testigo

Paola Suárez se encuentra hospitalizada después de supuestamente ser golpeada por su novio, José de Jesús, luego de que él le había entregado el anillo de compromiso. De acuerdo con lo dado a conocer, la influencer tiene graves lesiones tanto en costillas, nariz y un ojo, por lo que posiblemente necesite una intervención quirúrgica.

En medio de la polémica, su prometido José de Jesús salió a dar su versión y aseguró que él no habría agredido a Paola, sino que fue un accidente producido por el consumo de sustancias ilícitas.

Ahora, quien dio su versión sobre los hechos fue el escolta de Wendy Guevara y Paola Suárez, de nombre Alejandro Morales, mejor conocido como “El ropero”, y reveló si es verdad que la pareja se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia.

“El ropero” confirmó lo dicho por Wendy Guevara, pues ella confesó que su prometido le habría intentado robar dinero, lo que provocó la supuesta golpiza.

El ropero

“Ella quería defenderse de lo que le estaba robando y pues él empezó a golpearla. Se quedó ese día con ella a dormir y pues yo me imagino que vio el dinero y eso fue lo que intentó”. El escolta también detalló que, a pesar de que José del Jesús tiene un aspecto noble, no lo es, pues, de acuerdo con sus declaraciones, es una persona muy agresiva. “Es una persona que se ve muy noble, pero no es noble, es muy agresivo la persona”.