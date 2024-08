Esposa de Mario Bezares revela que actuará legalmente vs. Shanik Berman por señalamientos hacia el comediante

Este domingo 4 de agosto se vivió la segunda gala de eliminación deLa casa de los famosos México y fue la periodista Shanik Berman la segunda eliminada del reality.

El enojo tras su eliminación se hizo presente y en la postgala de Vix arremetió contra Mario Bezares.

Shanik Berman explota contra Mario Bezares

Shanik aceptó que quería nominar a Mario Bezares, pero Adrián Marcelo la convenció de no hacerlo y ahora que le daban la palabra aseguró que no cree en lo que le dijo cuando le preguntó si “él puso a Paco Stanley” el día que le quitaron la vida.

“Yo iba a votar por Mario, pero me convenció Adrián Marcelo de no hacerlo. Es una porquería de persona (Mario Bezares)….“Adrián Marcelo es lo máximo, Mario es una porquería de persona, y aparte sí creo que lo hizo. ¿Tú crees que me iba a decir: “Sí, lo puse”? Yo creo que sí lo puso” Shanik Berman

Esposa de Mario Bezares actuará legalmente contra Shanik Berman

Las palabras de Shanik rápidamente llegaron a oídos de Brenda Bezares, esposa de Mario Bezares, quien lamentó mucho que se volviera a tocar un tema tan sensible del pasado de su familia por lo que ha estado en contacto con su equipo legal para evaluar las acciones a tomar.

“Hablé con mis abogados a ver qué es lo que se puede hacer, porque no nada más es chisme de espectáculo. Es algo muy serio que la gente no entiende que nosotros hemos estado batallando por 25 años con todo esto, para que nada más por un enojo, tú vengas y grites cosas que no son ciertas y tiene que tener una repercusión legal”. Brenda Bezares

Brenda aseguró que se encontraba con sus hijos cuando Shanik arremetió contra Mario: “A uno no le gusta que le toquen lo que más le duele y obviamente mi familia es muy importante para mí. Oír esas palabras a nivel internacional, en la hora premium de lo que dijo esta señora, pues obviamente si duele, estás alrededor de tu familia, de tus hijos y que se expresen así de tu marido, de esa forma... Lo único que Mario ha hecho es ser buen compañero, ser directo, no tratar mal a las mujeres, no aprovecharse de nadie, no utilizar a las personas y siempre le dijo de frente: ‘no me llevo bien contigo’ y eso es válido, pero no se vale que aparte ni siquiera lo dejes hablar y digas que lo odias”.

Brenda Bezares aseguró que procedería por daño moral, daños y prejuicios y difamación.

“Desconozco cuáles sean los lineamientos, pero sí quiero ejercer esto porque cualquier persona puede venir a ofenderte a levantarte falsos a nivel nacional y que no pase nada”. Brenda Bezares

Finalmente, también exigió una disculpa pública por parte de la periodista.

Hasta el momento Shanik Berman no se ha pronunciado al respecto.

