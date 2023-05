Eugenio Derbez recuerda cuando exhibió a norteamericanos por no pronunciar bien su nombre

Según un video, ninguno de sus colegas pudo pronunciar de manera correcta su nombre; quien más o menos lo logró fue Jennifer Garner, pero ese hecho se vio opacado por su actitud poco atenta y amigable hacia Eugenio Derbez.



Eugenio Derbez recordó cuando balconeó a varios de sus compañeros de la película Milagros del Cielo por no poder pronunciar de manera correcta su nombre. En una entrevista, el actor se sinceró respecto de lo difícil que es para los norteamericanos llamarlo por su nombre.

Si bien, coloquialmente suele exhibirse a algunos mexicanos por su pronunciación del idioma inglés, algunos habitantes de Estados Unidos no se quedan atrás en cuanto a hacerse entender cuando tratan de hablar el idioma español.

En ese sentido, en una entrevista, Eugenio Derbez habla del reto que implica para los norteamericanos el pronunciar “Eugenio”, pues asegura que, para ellos, no existe la combinación de las vocales “eu”, por lo que, no hallan cómo pronunciar su nombre de pila.

Eugenio Derbez exhibe a sus colegas norteamericanos que pronuncian mal su nombre / Instagram: @ederbez

Eugenio Derbez exhibe a sus colegas norteamericanos

Durante la filmación de Milagros del Cielo, el actor mexicano hizo un recorrido por el set y le preguntó a varios de sus compañeros cómo pronunciarían su nombre. Uno tras otro fue balconeado y dejaron claro que, en efecto, no les fue posible pronunciar las vocales “eu”.

Sin embargo, hubo una actriz que sí pudo sonar convincente al momento de decir el nombre “Eugenio”. Se trató de su coprotagonista Jennifer Garner, quien sí sonó mejor que los demás integrantes de la producción.

Jennifer Garner mostró una actitud poco atenta con Eugenio Derbez / Facebook: @Eugenio Derbez

No obstante, su acierto quedó opacado por su actitud hacia Eugenio Derbez, pues, en una primera instancia, se mostró esquiva y, subsecuentemente, ignoró al actor mexicano mirando su teléfono móvil. Ante la insistencia de Derbez, la actriz no tuvo más remedio que intentar el reto de mala gana.

Si bien, no lo hizo tan mal, para el actor de No Se Aceptan Devoluciones no fue suficiente, por lo que, terminó el video haciéndole gestos a su colega.