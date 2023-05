Eva Daniela, novia de Juan Osorio, afirma que él la apoya en todo, pero ella busca sus propias oportunidades

La actriz es imagen de la Expo15 este año y la acompañamos a la sesión de fotografías.

Hace unos días acompañamos a Eva Daniela a la sesión de fotos que le realizaron pues será la imagen de la Expo15 en junio próximo. Con vestidos pomposos, coronas, brillos, y la ilusión como cuando ella cumplió sus 15 años, la actriz de 27 años nos compartió lo feliz que le hace que le hayan tomado en cuenta.

Además, nos compartió que iniciará proyecto de novela nueva y se siente orgullosa por estos pasos que da dentro del medio independientemente de la relación que tiene con el productor Juan Osorio.

A dos años de iniciar esta relación, aseguró que no le importan las críticas y que cada día están más enamorados, que disfruta el noviazgo y no tiene prisa par a una boda o algo así.



-Eva que gusto verte ahora que estás modelando.

“Estoy feliz de la vida que me hayan tomado en cuenta para esta expo de mis XV, es un sueño hecho realidad porque desde que llegué a CDMX hace unos cuantos años, siempre veía los espectaculares de esta exposición y justo este año me invitaron, entonces en verdad que es un gran sueño para mí".

Eva Daniela es la imagen de la Expo15 que se llevará acabo el próximo mes de junio. / Luis Marín

-Es una fecha importante para las mujeres.

“Yo tuve mi fiesta de XV pero unos meses después de mi cumpleaños porque al principio no quería fiesta pero después me arrepentí y mis papás me hicieron la fiesta, fue un día muy especial que esta guardado en mi corazón y que espero que las niñas que vayan a la exposición, les guste todo lo que se está preparando”.



-¿Y tú estás llena de trabajo?

“Gracias a Dios se me han dado oportunidades bien padres, ahorita estoy al aire en la novela “Eternamente amándonos” donde hago el papel de la gran Diana Bracho cuando es joven, es la villana de la novela y que me hayan contemplado para hacer estos recuerdos del pasado me honra mucho. Además, no he parado de hacer casting y gracias a la oportunidad del señor Nacho Sada también estaré en su novela ‘Nadie como tú' donde seré parte de las historias del pueblo donde se realizará la trama”.



-Paso a pasito...

“Sí, me ha gustado como se han ido dando las cosas. Seré una chica que ayudará a los niños del orfanato, es un personaje muy lindo y de buen corazón. Grabaremos en Oaxaca y la CDMX ya en mayo, entonces estoy muy contenta”.

Eva Daniela formara parte de la telenovela ‘Nadie como tú' de Nacho Sada. / Luis Marín

“Nunca me ha importado el que dirán, desde que empecé con Juan si me llovieron las críticas, pero jamás las he tomado en cuenta la verdad, lo más importante es estar seguro de lo que eres y con quien estés a tu lado”.

-Tu nombre se empieza a conocer por tu trabajo y no tanto por la relación amorosa que tienes con el productor Juan Osorio.

“Es lo que yo quería, desde un principio tenía claro lo que quería, empecé a buscar mis proyectos sola y sigo buscándolos así. Las puertas que se me han abierto en este medio es por el talento que tengo y que les gusta a los productores y seguiré tocando puertas. No porque esté con Juan se me den las cosas más fáciles o él tenga que ver, si no que yo soy quien busca las oportunidades, claro, con el consejo de él”.



-Mientras estén bien los dos, que el mundo gire...

“Estoy muy contenta con mi relación que tengo con Juan, me hace sentir plena, tranquila, amada y no tenemos que estar peleada las mujeres con tener a una pareja que nos apoye y nos impulse. Muchas veces en esta sociedad machista nos quieren estancar, no quieren que brillemos y que no trabajemos, pero ya es tiempo de cambiar las ideas y saber que un hombre y una mujer que tengan una relación son un equipo y se deben de apoyar”.

Eva Daniela posó como una hermosa quinceañera y nos platicó acerca de sus nuevos proyectos. / Luis Marín

-¿Qué sentimiento te provoca las críticas a su relación?

“Nunca me ha importado el que dirán, desde que empecé con Juan si me llovieron las críticas, pero jamás las he tomado en cuenta la verdad, lo más importante es estar seguro de lo que eres y con quien estés a tu lado. Las personas que te conocen saben cómo soy, pero realmente uno mismo sabemos porque hacemos las cosas y con que intensión, entonces yo estoy en paz con eso, entonces lo demás es lo de menos”.

-Cumplieron dos años de relación, ¿cuál es el balance de la misma?

“Ha sido la mejor historia de amor que he vivido, Juan es un gran hombre que me apoya y me protege, que me ama y yo a él. Estoy muy contenta y muy enamorada y no tenemos prisa ni para la boda ni para nada, estoy viviendo un noviazgo hermoso”.

“Estoy contenta con mi presente y espero seguir creciendo a su lado y creando esta magia que tenemos”.

-Mucho se especulaba que a lo mejor no duraran y mira, dos años después siguen juntos.

“Creo que el amor es una decisión y los dos nos elegimos día con día y eso me hace feliz. Estoy contenta con mi presente y espero seguir creciendo a su lado y creando esta magia que tenemos”.

Eva Daniela confiesa que se encuentra plena y enamorada de Juan Osorio. / Luis Marín

-Además, vemos a un Juan muy diferente contigo, más amoroso, más ilusionado...

“Siempre tratamos de estar bien los dos, me enamora día con día, tiene detalles hermosos conmigo y yo también trato de darle esos detalles. Es un hombre con mucha experiencia que me ha enseñado mucho. Como te decía, nos elegimos como pareja y agradecida con la vida por ponerme a este gran hombre a mi lado”.

-¿Qué más viene para ti?

“Pues seguir buscando oportunidades de trabajo, mejorar día con día en la actuación y ser feliz con lo que tengo, salud y mucho amor” concluyó.

Luis Marín

