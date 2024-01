Ex de Lupillo Rivera asegura que terminaron por la “familia tóxica”; hija del cantante la contradice

En mayo del 2023, se dio a conocer que Lupillo Rivera y Giselle Soto terminaron su romance de tres años. Si bien no dieron detalles sobre el motivo de su separación, se especuló que ella le había sido infiel al cantante.

El hermano de la fallecida Jenni Rivera se ha mantenido al margen y no ha hecho muchas declaraciones sobre este tema. Pero recientemente la influencer sí decidió hablar al respecto y dio su versión de por qué su noviazgo no habría tenido un final feliz.

A través de Instagram, la experta en microblading respondió un comentario en el que deseaban que ella y Lupillo se hubieran quedado juntos para toda la vida.

En dicha respuesta, la creadora de contenido mencionó que su deseo era que su relación con el artista durara mucho tiempo, pero que la familia de él y su “exesposa envidiosa” los separaron.

“Gracias. Créeme que a mí también. Pero entre los problemas familiares, las hijas tóxicas, la ex envidiosa, las pu…, y los chismes, fue imposible” Giselle Soto

La joven también señaló que, pese a todo, actualmente está muy feliz y “en paz”, pues por fin pudo dejar atrás todo aquello que la “estresaba”.

Estas declaraciones no solo provocaron mucha controversia en redes sociales, también hicieron enfurecer a Mayeli Alonso, ex de Lupillo Rivera, y a una de las hijas del cantante, quienes no duraron en defenderse.

Lupillo Rivera no ha dicho nada al respecto de estas declaraciones / Facebook: Lupillo Rivera

Hija de Lupillo Rivera asegura que Giselle sí engañó a su papá

Según una de las hijas de Lupillo Rivera, Soto está enojada porque su papá la terminó después de que la descubriera teniendo una aventura con un hombre en Las Vegas.

"Él está mejor sin ella. Ella se descuidó y la cachamos enredándose con Fernando Vargas en La Vegas. La dejaron como se deja a los malos hábitos, está enojada” Abby Rivera

Mayeli Alonso responde

La exesposa del próximo participante de La casa de los famosos versión Telemundo afirmó que el cantante nunca tomo en serio a Giselle Soto.

“¿Le digo yo o le dices tú? Mija, si tantas cosas se interpusieron en tu relación y tu pareja no te dio tu lugar, es porque no te quiso, bebé”, expresó.

Cabe destacar que, en su momento, Giselle insultó a Mayeli e intentó ridiculizarla pidiéndole que se regresara a México con “los indi0s...”. Ante esto, Lupillo tuvo que pedir una disculpa pública.

Hasta el momento, el intérprete de regional mexicano no se ha pronunciado ante esta controversia.

