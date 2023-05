Ex de Ricardo O’Farrill destapa violencia física y pide no ser relacionada con él

Ricardo O’Farrill y su exnovia terminaron su relación en 2020

El standupero Ricardo O’Farrill, se ha vuelto tendencia en redes sociales estos días después de revelar algunos el “lado oscuro” de otras figuras del stand up, como Mau Nieto, Daniel Sosa y Sofía Niño de Rivera, por mencionar algunos.

Dichas declaraciones, encendieron las redes, siendo propios y extraños los que no han parado de opinar al respecto; sin embargo, los internautas se han encargado de arrobar para conocer su versión a Mónica Loza, expareja de Ricardo.

Se trata de una joven influencer y fotógrafa que tuvo una relación con Ricardo hace algunos años y que se especula terminó en 2020, pues nunca lo hicieron de manera formal, por lo que ahora pide no ser vinculada con el comediante explicando sus razones.

Mónica Mónica Loza envía mensaje en Instagram a todos aquellos que la cuestionan por su ex / Instagram: @monicalozag



“Queridos amigas, no haré declaraciones ni responderé preguntas sobre el tema, mi proceso ha sido muy largo y doloroso. Les pido de favor respeten mi decisión y que no me involucren jamás con esta persona. Con muchísimo amor: Mónica”, se podía leer en el mensaje compartido en sus historias de Instagram, pero que después de unos minutos fue eliminado.

Además, la fotógrafa compartió un video, donde habla de los malos momentos que pasó en su relación y aprovechó para acusar a una usuaria de señalarla como culpable de recibir violencia por parte del comediante.

“Al parecer habíamos terminado bien, pero me llegó un mensaje que me duele mucho porque es de una mujer exigiéndome que explicara el porqué yo había ocasionado que esta persona me agrediera físicamente, se me hace impresionante que a la fecha, las mujeres crean que somos merecedores de una agresión física, verbal, mental y de todo”, comenzó el video.

Y continuó destacando que no busca victimizarse sino, dar a conocer el tema: “No me pongo en el papel de víctima, solo quiero exponer el pensamiento de esta chica porque me lastimó, me ofendió, me sacó mucho de onda”.

Se sabe que Mónica y Ricardo fueron pareja durante algunos años y que incluso llegaron a vivir juntos / Instagram: @monicalozag



Para finalizar, aseguró que espera que Ricardo, encuentre pronta recuperación y le desea paz en el camino correcto: “Porque hay mucha gente que lo ama alrededor y se dé cuenta de que no está bien lo que está haciendo”, concluyó.