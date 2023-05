Ex de Santa Fe Klan, Maya Nazor, estrena galán, mientras él tiene romántico gesto con Karely Ruiz

Karely Ruiz y Santa Fe Klan no han dejado de compartir románticos momentos que han vivido dentro y fuera de los shows, aunque aseguran que no son pareja.

Luego de que la influencer Maya Nazor tuviera un hijo con el cantante Ángel Quezada, mejor conocido como ‘Santa Fe Klan’, fueron dando pistas d e que ya no estaban juntos, pero nunca lo confirmaron explícitamente; sin embargo, mucho se ha dicho al respecto, en especial porque rápidamente el artista mexicanos se dejó ver con varias mujeres, incluyendo a Mona, novia de Geros.

Aunque eso no fue todo, pues recientemente Santa Fe Klan dio mucho de qué hablar al compartir una serie de videos y fotografías siendo acompañado a una de sus shows por la modelo de OnlyFans, Karely Ruiz, quien mantenía una buena amistad con Maya Nazor, quien tras darse a conocer el beso entre su ex y su amiga, comenzó a compartir varias indirectas.

Dichos comentarios en redes sociales no fueron ignorados por Karely Ruiz, quien siguió el pleito con indirectas, pero siempre alegando que no mantiene un noviazgo con el cantante, quien también confesó en una entrevista reciente que entre ellos no hay amor; pero esto no ha evitado que ambos continúen sabiendo fotos juntos.

Santa Fe Klan nunca habló claro sobre el fin de su noviazgo con la madre de su hijo / Instagram: @santa_fe_klan_473

Santa Fe Klan y Karely Ruiz comparten romántico momento

Sin embargo, sus dichos de que son solo amigos se contraponen a las postales comparten en redes, siendo la más reciente una que Karely Ruiz publicó, donde le dice ‘mi amor’ a Santa Fe Klan, como respuesta a una publicación que hace el artista para promocionar uno de los videos musicales que grabaron juntos, en donde aparentemente se le va a ver besándose.

Si bien, ellos han pedido que se normalicen los besos entre amigos; después de su beso en pleno concierto, han compartido muchos momentos juntos que presumen en redes sociales con emoticones de corazones negros y caritas de ojos con corazones. Esto ha hecho creer a muchos que tiene algo más allá de una colaboración comercial.

Santa Fe Klan se ha dejado ver muy cariñoso con Karely Ruiz / Instagram: @karelyruiz

Maya Nazor presume a su nuevo galán

Mientras tanto, la expareja de Santa Fe Klan, quien se había mantenido muy discreta en su vida privada y disfrutando con su hijo, compartió una serie de videos en sus historias, donde compartió cómo fue una salida con sus amigas y un misterioso galán que todo el tiempo se mantenía muy cerca de ella.

Hasta el momento la identidad el misterioso hombre se desconoce, pero muchos internautas comenzaron a hacer especulaciones sobre que sería su nuevo novio o al menos lo usaría para causarle celos al padre de su hijo, pero hasta el momento la influencer no ha dado más detalles sobre el joven con quien bailó de cerca el tema de Shakira y Bizarrap.