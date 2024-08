Examigo de Gomita arremete contra ella y la exhibe: “Es doble cara y manipuladora”

La participación de ‘Gomita’ en ‘La casa de los famosos México’ ha desatado críticas del público que considera que es una persona conflictiva, por lo que un examigo de la influencer habló acerca de lo que vivieron.

El exintegrante de ‘Se vale’ y youtuber Álex Reyna ha salido para despotricar en contra de ella revelando su personalidad, algo que según él, justificaría su actual actitud y comportamiento en el reality.

En un video publicado en TikTok, Reyna explotó en críticas hacia ‘Gomita’. Recordó cómo su amistad con ella se deterioró debido a una serie de desacuerdos, pero ahora, con la lo que puede ver en el reality, siente que es el momento adecuado para expresar todo lo que vivieron.

Checa: LCDLFM: Mariana Echeverría ¿habla mal de su esposo?

Gomita ha recibido críticas por su participación en LCDLFM / Twitter: @LaCasaFamososMx

“Gomita es una mala persona y te voy a contar por qué… eres muy doble cara mujer, también practica la bruj3ría. Por eso no hay que ser ojetes en la vida, se les estuvo di y di, porque todo después de alcanza, y yo también me he tragado mis palabras, por eso mejor pórtense bien”, comenzó diciendo Reyna en su video.

El youtuber también comentó que el tiempo se encarga de poner a cada uno en su lugar y que tarde o temprano se caen las máscaras: “A la gente que es mi3rdita, déjala y solita se va a ir demostrando… Y miren, qué bueno que se hizo ‘La casa de los famosos’ y qué bueno que entró esta mujer porque solita se está exhibiendo”.

‘La señora de las lomas’ cuenta cómo fue su amistad con ‘Gomita’

Reyna recordó que anteriormente ya había discutido sus problemas con ‘Gomita’ en su canal de YouTube, conocido como ‘La Señora de las Lomas’. “Tuve la mala experiencia de tener como amistad a esta persona, pero sí me atrevo a decir y se los firmo, lo sostengo y se lo puedo decir en su cara: eres una hipócrita, cizañosa, yo sé que todo viene de tus inseguridades, porque sabemos que no estás bien de tu cabecita, pero pues haz con tu mentecita lo que tú quieras, pero no involucres y embarres a los demás por tus p3d0s mentales”, acusó.

“Lo que pasa es que se te está grabando las 24/7 y aquí sí estás luciendo la verdadera cara que eres, ¿querías ser famosa? pues vas a ser famosa, pero por lo cul...”, añadió.

Mira: Actor de Televisa de romance con creador de contenido, pero su ex lo hostiga ¿por infiel?

Álex Reyna también señaló a Gomita de ser manipuladora y de usar técnicas para dividir y no sumar a las personas a su alrededor. El influencer recordó un incidente en el que, durante la grabación de un video para YouTube, ‘Gomita’, según él, lo manipuló para hablar mal de un bruj0 con el que ella en ese momento estaba en conflicto.

“Esta mujer es súper manipuladora, antes de empezar (a grabar) me empezó a hablar mal de un bruj0, con el que en ese entonces se llevaba, porque efectivamente, practica la bruj3ría. Lo que hizo es que me empezó a hablar mal de la persona y me dijo ‘¿y si le tiramos tierra?’, me habla súper mal de esta persona y digo ‘bueno pues vamos a exhibirlo', pero cuando entramos al video la única que habla mal de esa persona soy yo… Después agarré la onda de lo que pasó, dije ‘tú solamente me calentaste la cabeza para que yo despotricara”, finalizó.

Puedes ver: Potro le exige a Karime que le pida disculpas a su novia y a su hijo; ella responde tajante: “Jamás ofendí”