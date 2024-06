Exconductor de ‘Venga la alegría’ ¡no será presentador de ‘Enamorándonos’ en Imagen TV!

William Valdés se las ha visto complicada al momento de buscar trabajo en la industria. Ya va más de año y medio de que salió del matutino ‘Venga la alegría’ y su situación laboral no ha mejorado.

Pese a que se rumoró que este año regresaría a la pantalla chica como conductor, ya que fue captado en diversas ocasiones en las instalaciones de Imagen TV, parece ser que los planes de ser parte de esta televisora no salieron como esperaba.

William / Instagram: @williamvaldes

Incluso, el también actor pidió a sus seguidores que le mandaran las mejores vibras para poder pertenecer al proyecto al que esperaba llegar como conductor en Imagen Televisión.

¿Por qué no quedó William Valdés como conductor del nuevo programa de Imagen TV “Enamorándonos”?

Según información del periodista de espectáculos Álex Kaffie, William habría sido considerado para trabajar como copresentador en la nueva temporada de ‘Enamorándonos’. Sin embargo, fue informado que no podría ser parte de este programa, dado que no habría pasado el casting.

Recordemos que Gaby Ramírez y Carmen Muñoz fueron contempladas para llevar a cabo la conducción de este programa. No obstante, Kaffie habría constatado que la primera mencionada fue quien se quedará en dicho show.

Carmen Muñoz / FB: Carmen Muñoz

“Ya dieron fecha de estreno de ‘Enamorándonos’, ya pusieron que es el 8 de julio, es decir, de este lunes al que viene (...) Han hecho audiciones para encontrar a los conductores, les dijimos en exclusiva que es Gabriela Ramírez quien se queda como conductora de ‘Enamorándonos’”. Álex Kaffie

Sin embargo, el comunicador aseguró que sigue en disputa el lugar de conductor en ‘Enamorándonos’ y los nombres que siguen a la cabeza son los de Carlos Arenas, Roberto Carlo y Jawy Méndez, dejando fuera a Valdés.

“Iba a tener otra participación, no como conductor, sino como coconductor, William Valdés, pero desafortunadamente no dio el ancho, no cubrió los estándares que el productor, bueno en este caso que la productora solicita, y ayer le hicieron saber que no participará en ‘Enamorándonos”. Álex Kaffie

Así lo dijo Álex Kaffie:

William Valdés reacciona a su rechazo de Imagen TV

El mismo famoso de origen cubano dio a conocer a sus seguidores la triste noticia de que fue rechazado del proyecto antes mencionado. Sin embargo, agradeció a todos por sus buenas vibras.

“Estuvimos muy cerca, pero no se logró, igual sus corazones me dieron mucha fuerza y ganas de hacerlo bien”, escribió en su cuenta de Instagram.

Al momento, William Valdés no ha dado a conocer si seguirá buscando trabajo en México. No obstante, dejó claro en otras de sus historias que no se dará por vencido y seguirá sus sueños.