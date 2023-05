Exhiben a Paulina Rubio y la incomodan en entrevistas; ella responde: “¡límpiame el cu…!”

La ‘Chica Dorada’ asegura que las mujeres ya no tienen por qué dar explicaciones y reconoce que las generaciones actuales tienen menos miedo a reclamar su lugar en el mundo.

Paulina Rubio fue entrevistada recientemente por diferentes medios de España, pues, se encuentra promocionando su nuevo sencillo No Es Mi Culpa. Ha visitado diferentes foros de TV y radio y, aunque se ha mostrado dispuesta a conversar, no ha escapado de momentos polémicos y respuestas muy picantes.

Tal ha sido el caso de la entrevista en el programa Y Ahora Sonsoles, en donde la ex Timbiriche fue exhibida por llegar tarde al foro por parte de la conductora, mientras que Paulina Rubio le echó la culpa al tráfico de Madrid; luego, tuvo que cubrirse con otra prenda, pues, estaba enseñando de más; más tarde, tuvo inconvenientes con el micrófono, por lo que tuvo que auxiliarla personal del staff, lo que incomodó un poco a la cantante.

Por su parte, Sonsoles Ónega tocó el tema sensible del fallecimiento de Susana Dosamantes. Ente esto, la intérprete mexicana se conmovió y aseguró que ese dolor aún se mantiene, mientras que la conductora le señaló a la audiencia que Paulina casi estaba al borde del llanto.

Paulina Rubio lanza incómodo comentario a conductora

La ex Timbiriche pasó un momento insólito en otra entrevista para la periodista Eva Soriano. Mientras hablaba de su hijo, la intérprete expresó que en su casa “tiene un pedacito de España”, pero, la conductora no comprendió del todo el comentario, por lo que le dijo a Paulina Rubio que, al referirse a “un pedacito de España” pensó que se refería a tener una piedra en su casa y no a su hijo, a lo que la cantante le contestó “¡qué mala!”

no sé cómo esto empezó hablando del hijo de paulina rubio y acabó así #showriano pic.twitter.com/uKHJ989iWf — Showriano en M+ (@showriano) May 17, 2023

Luego, la ‘Chica Dorada’ se puso se pie, a espaldas de la conductora y sin más le dijo “¡límpiame el cu… si puedes, coñ…!” Esa frase, descolocó a Eva Soriano, quien no halló qué contestarle a la cantante.

Paulina Rubio descoloca a periodista española / Instagram: @paulinarubio

La ‘Chica Dorada’ asegura que las mujeres ya no tienen por qué dar explicaciones de lo que hacen

Por otra parte, durante el programa de radio El Faro de Mara Torres, Paulina Rubio se quejó de quienes la cuestionan por usar lentes oscuros durante las entrevistas, esto, porque la conductora se puso unas gafas en alusión a las que ya traía la cantante mexicana.

Ante esto, la intérprete de Ni Una Sola Palabra respondió muy puntual que no entendía por qué a la gente le incomoda que lleve gafas oscuras: “¡yo no sé por qué les molesta tanto que lleve gafas, déjenme en paz!” Pidió la ex Timbiriche.

La ‘Chica Dorada’ responde a quienes la critican por usar gafas oscuras / YouTube: @El Faro Cadena Ser

Luego, procedió a explicar la razón por la que usa ese accesorio y reveló que es algo similar a un “biombo”, es decir, usa gafas como una protección o una barrera: “muchas veces, cuando hago entrevistas las uso para tener un punto de… para tener un biombo para mí, me he dado mucho y me sigo dando”, detalló mientras hacía gesticulaciones.

La ex Timbiriche revela la razón por la que usa gafas en entrevistas / Instagram: @paulinarubio

Asimismo, enfatizó que las mujeres ya no necesitan dar explicaciones por lo que hacen, pues, asegura que “ya nos hemos ganado ese espacio” e hizo especial mención a las abuelas de dichas mujeres, quienes, años atrás “han sacrificado todo por nosotros”.

Y agrega que las mujeres más jóvenes ya no tienen miedo por buscar el espacio que merecen en el mundo, además, asegura que ya no tienen “esa madera” para aguantar a tanta gente que no hay que aguantar.