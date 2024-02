Exnovia de Luisito Comunica lo acusa de infiel; el influencer responde y protege a su actual pareja del hate

Hasta hace poco, el tema de la separación entre Luisito Comunica y su ex Cynthia Velázquez era cosa del pasado, hasta que ella lo revivió acusando al youtuber de infidelidad. A este señalamiento él responde y asegura que tiene pruebas de que ella no solo es la víctima, pues también hizo cosas malas.

Recodemos que fue en el año 2014 que la pareja inicio una flamante relación. Cynthia, entonces, era fanática del youtuber mexicano y en una noche de fiesta se acercó a Luisito a pedirle una fotografía. Este intercambio de sonrisas y palabras trascendió hacia una comunicación que fue creciendo con el tiempo. Sin embargo, su relación de 5 años con Luisito Comunica llegó a su fin en 2019 en medio de rumores de una infidelidad.

La infidelidad se vio reforzada cuando Lizbeth Rodríguez, presentadora de ‘Exponiendo Infieles’ de Badabun, generó revuelo al publicar un video en el que se abordaban unos supuestos mensajes de “Luisito el pillo” en los que presuntamente afirmaba haber tenido relaciones íntimas con una joven que no era su pareja. Sin embargo, el video fue eliminado posteriormente de YouTube. La noticia atrajo la atención global, especialmente porque Luis Villar, el nombre real del creador de contenido, seguía con Cinthya Velázquez. En ese momento ambos desmintieron lo sucedido.

Aseguran que Luisito Comunica sí fue infiel ¿será?

A varios años de lo sucedido, Cinthya apareció en el pódcast de “Un tal Fredo” en donde dio su versión de los hechos y la razón por la que terminó su relación con Luisito Comunica. De acuerdo con la influencer, el youtuber sí la engañó.

“Yo venía de un viaje y en la noche tenía otro viaje a Nueva York y tenía un espacio breve para llegar a casa (…), llego a la casa y cuando me quiero arreglar me doy cuenta que todas mis cosas estaban movidas. Al preguntarle la razón me dijo: ‘es que vino la que limpia e hizo limpieza a fondo y por eso está desacomodado’. Me enojé cuando no vi una cajita en su lugar, la busqué hasta en su cuarto y cuando estoy ahí me dice que ya la encontró. Todas mis cosas estaban escondidas”.

Cynthia Velázquez, la Chule o Lenguas de gato

La influencer dijo que la razón por la que estaban escondidas sus pertenencias es porque Luisito Comunica había invitado a otra mujer al departamento en el que vivían. Además, señaló que ya no se sentía cómoda en la relación por las críticas que recibía en redes sociales.

Luisito Comunica responde y pide alto a ataques contra su actual novia, Ary Tenorio

Tras hacerse virales las afirmaciones de la influencer también conocida como “Lenguas de gato”, Luisito Comunica reaccionó indicando que su expareja habló despectivamente sobre él y llegó a sugerir que Cinthya no tenía una reputación intachable.

“Solamente dijo cosas malas mías y nada de sus cosas malas. Yo a ella le caché varias cosas y de varias personas, lo he confirmado con amistades mutuas. Yo nada de esto lo toqué porque ya pasaron cinco años y no sé por qué insiste que esto siga siendo un tema, no sé qué está buscando. Palomitas santas no hay”

Luisito Comunica

Instagram

En otro contexto, solicitó a las personas que cesaran los comentarios negativos dirigidos a su novia, Ary Tenorio, ya que muchos especulan que el influencer le fue infiel a Cinthya con Ary. Luisito Comunica aclaró que conoció a su actual novia meses después de haber terminado su relación con “Lenguas de gato”.

A Ary ni la metan aquí. Llegó a mi vida meses después, no tiene nada que ver. Espero haber sido claro (…), es lo único que comentaré de este tema de hu.. A mí coméntenme lo que quieran, sí, lo merezco, lo que sea, pero a Ary ni la metan. No sé cuántas veces decirlo para que quede clarísimo.

Luisito Comunica

Ary Tenorio no se queda de brazos cruzados

Bajo este contexto, la venezolana reafirmó que el hate no debe ser hacia ella, y en sus historias de Instagram dio a entender que Cynthia está fomentando un odio mal encausado hacia su persona.

“Me está lloviendo muchísimo hate otra vez por algo que yo no tengo nada que ver, solo que ahora me están poniendo la etiqueta de ‘la amante’. Y siempre me quedo callada porque la verdad es que a mi estas cosas me parecen muy bajas y no me presto para esto, pero hasta aquí llegó".

Instagram

Además Ari expuso las fechas en que conoció a Luisito Comunica: