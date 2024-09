Exproductor de ‘Hoy’ destapa cláusula que prohíbe amenazas en ‘La casa de los famosos México’

La segunda edición de ‘La casa de los famosos México’ ha marcado una diferencia notable respecto a la primera temporada, que estuvo llena de risas y diversión. En contraste, esta nueva entrega está plagada de polémicas y conflictos que han encendido las redes sociales. Muchos internautas han expresado su preocupación.

En respuesta a estas preocupaciones, el reconocido productor de Televisa, Reynaldo López, se pronunció desde su cuenta oficial en X (antes Twitter) para revelar que los contratos de los participantes prohíben explícitamente el uso de amenazas o violencia física dentro del reality.

Según López, lo que está ocurriendo en la casa no solo es inaceptable desde un punto de vista ético, sino que también viola los acuerdos legales que los participantes firmaron antes de ingresar al programa.

“El contrato de ‘La casa de los famosos’ expresamente prohíbe cualquier clase de amenaza y/o violencia física. Adrián Marcelo no sabe honrar un contrato pues no tiene el profesionalismo mínimo necesario y como él mismo ha declarado, no tiene nada que perder. Las actitudes de AM son propias de alguien con alguna clase de desorden mental. Ahora mismo está diciendo muchos desvaríos que ni sus compañeros se tragan. Comprendo perfectamente a Arath en su preocupación, estar encerrado con un demente debe ser la peor experiencia para cualquier ser humano”. Reynaldo López

Reynaldo López exhibe clausula de LCDLFMX en X. / X: @reynaldolopeztv

Adrián Marcelo lanza una advertencia a Arath de la Torre

Dentro de la casa, Adrián Marcelo ha generado controversia al lanzar una advertencia directa a Arath de la Torre, en un intento por desestabilizarlo. Marcelo le advirtió que no debería posicionarse en su contra nuevamente, insinuando que su respuesta sería desagradable. Incluso sugirió que, en caso de que Arath sea nominado en el futuro, debería pedir a sus hijos que cambien de canal.

“Hoy me diste luz verde, si eres inteligente no te vas a poner enfrente de mí, no es amenaza, pero sobre aviso no hay engaño (...) te recomiendo que si me vuelves a ver ahí, me saques la vuelta, carnal, porque no va a ser nada amistoso lo que vas a recibir de mí. Tómalo como gustes, solo estoy avisando”, declaró Marcelo.

Arath respondió con firmeza: “Tú me diste la mano y me pateaste la vez pasada”, a lo que Adrián Marcelo replicó: “Yo te recomendaría que le pidas a tus hijos que vayan a ver otro contenido porque si van a ver a su padre recibir un g0lp3 bajo. Hoy no me quise poner a tu nivel. No es amenaza”.

Tras este confrontamiento, Arath estuvo a punto de irse de ‘La casa de los famosos México’, pero finalmente decidió quedarse.

¿Quién es Reynaldo López?

Reynaldo López es un productor de Televisa con una larga experiencia, conocido por su trabajo en el programa ‘Hoy’ durante los periodos 2003-2006 y 2016. Es padre de la actriz Bárbara López y ha producido varios programas de éxito como ‘La hora Pico'(2001), ‘La parodia’ (2002), ‘El privilegio de mandar'(2005), y ‘Los doctores’ (2012), entre otros. Su nuevo proyecto se llama ‘Más vale soda’ y contará con la participación estelar de Cecilia Galliano.

