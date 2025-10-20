Familia Osbourne devastada por otra pérdida tras la muerte de Ozzy Osburne: “Descansa mi niño”

A casi tres meses de la dolorosa partida de Ozzy Osbourne, la familia del legendario músico enfrenta nuevamente el duelo, esta vez por la muerte de su perrito Elvis, quien los acompañó durante 14 años. La noticia fue confirmada por Sharon Osbourne a través de sus redes sociales, donde compartió un emotivo mensaje que conmovió a miles de seguidores.

La muerte del pequeño Elvis ocurre poco antes de cumplirse tres meses del deceso del “Príncipe de las Tinieblas”, y ha generado una ola de reacciones en redes sociales. Los fans aseguran que el perrito “ya está con Ozzy”, acompañándolo nuevamente, como lo hizo durante años. Sharon recibió cientos de mensajes de cariño y apoyo ante esta nueva pérdida familiar.

Elvis perrito de Ozzy Osbourne muere y deja devastada a la familia Osbourne. / Instagram: @sharonosbourne

¿De qué murió Elvis, perro de Ozzy Osbourne?

Aunque Sharon Osbourne no reveló la causa exacta de la muerte, confirmó que Elvis falleció durante la semana. El perrito había sido su fiel compañero por más de una década y, según sus propias palabras, estuvo junto a ella “hasta el final”.

Elvis era muy conocido entre los fanáticos de la familia Osbourne, pues solía aparecer en fotos, transmisiones en vivo y programas junto a Ozzy y Sharon. El cariño hacia el pequeño can era tanto que muchos seguidores lo consideraban parte de la familia Osbourne.

Tras conocerse la noticia, los comentarios de apoyo no se hicieron esperar. “Ahora está con Ozzy”, “Seguramente están rockeando juntos allá arriba”, “Qué tristeza, Elvis fue parte de sus vidas por tantos años”, fueron algunos de los mensajes que llenaron las redes.

¿Qué dijo Sharon Osbourne sobre la muerte de su perrito Elvis?

Con el corazón destrozado, Sharon Osbourne publicó un mensaje en su cuenta oficial de Instagram, acompañado de una tierna foto de su perrito. En la publicación, escribió:

“No puedo creer que esté publicando esto, pero mi querido Elvis falleció esta semana. Me dio 14 años preciosos. Estuvo a mi lado hasta el final. Descansa en paz, mi niño querido.”

La publicación rápidamente se llenó de comentarios de apoyo de celebridades y fans. Muchos de ellos recordaron que Elvis fue una presencia constante durante los años más complicados de salud de Ozzy, especialmente cuando el músico enfrentaba tratamientos médicos.

“Ahora Elvis descansa con Ozzy”, “Se fue con su papá del alma”, “Te mandamos mucha fuerza, Sharon”, fueron algunas de las frases que acompañaron la publicación.

¿De qué murió Ozzy Osbourne y qué relación tenía con su perrito Elvis?

El 22 de julio de 2025, el mundo del rock se estremeció con la noticia de la muerte de Ozzy Osbourne, fundador de Black Sabbath y considerado el “Padrino del heavy metal”. El medio británico Sky News fue el primero en reportar su muerte, y poco después la familia Osbourne confirmó el deceso con un comunicado:

“Con una profunda tristeza que no se puede expresar con palabras, reportamos que nuestro querido Ozzy Osbourne falleció esta mañana. Estuvo con su familia, rodeado de amor.”

Ozzy tenía 76 años y su salud se había deteriorado en los últimos años por complicaciones derivadas del Parkinson y una serie de cirugías. A lo largo de ese proceso, Elvis fue uno de sus acompañantes más fieles, brindándole compañía en casa y durante su recuperación.

La coincidencia de ambas pérdidas conmovió profundamente a los fanáticos del músico, quienes aseguran que el destino volvió a unirlos. “Elvis se fue para seguir cuidando a Ozzy”, escribió un seguidor.

