Famoso actor de Hollywood es captado vendiendo refrescos en un supermercado: ¿en la miseria?

En los últimos años, cada vez más actores han decidido diversificar sus ingresos e incursionar en el mundo de los negocios.

Uno de los casos que más ha llamado la atención recientemente es el de Ben Stiller, quien sorprendió a usuarios de redes sociales al aparecer vendiendo refrescos en un supermercado. El video, que rápidamente se volvió viral, muestra al actor con uniforme y delantal mientras ofrece su propio producto a los clientes, una escena poco común para una celebridad de su nivel.

¿Por qué Ben Stiller estaba vendiendo refrescos en un supermercado?

La razón detrás de esta escena no tiene que ver con una crisis económica ni con un nuevo papel cinematográfico. Ben Stiller decidió promocionar personalmente su nueva marca de refrescos, apostando por una estrategia cercana y directa con el público.

Aunque el actor cuenta con una fortuna estimada en alrededor de 200 millones de dólares, según Celebrity Net Worth, optó por acudir él mismo a una tienda de autoservicio para dar a conocer su producto y ofrecer degustaciones. En el video que circula en redes, se le ve usando ropa negra, un delantal y un gafete con el logo de la marca.

Durante los primeros segundos, Stiller parece cansado por permanecer de pie durante varias horas, pero al notar que está siendo grabado cambia su actitud, sonríe a la cámara y levanta el refresco en señal de aprobación. El gesto fue interpretado por muchos como una muestra de humildad y compromiso con su nuevo proyecto.

Los comentarios no tardaron en llegar. Usuarios destacaron su disposición para emprender, su sencillez y el hecho de involucrarse directamente en la promoción, algo poco común entre figuras de su talla.

¿Cuál es la marca de refrescos de Ben Stiller?

La marca se llama Stiller’s Soda y fue lanzada en septiembre de 2025. De acuerdo con el propio actor, se trata de un proyecto personal inspirado en las bebidas que consumía durante su infancia.

La línea incluye tres sabores clásicos: cerveza de raíz, lima-limón y Shirley Temple. Los refrescos se promocionan como opciones más saludables, ya que contienen bajo nivel de azúcar y calorías, no tienen sabores artificiales y están enriquecidos con vitaminas.

Stiller ha explicado que su objetivo no es competir con las grandes marcas tradicionales, sino ofrecer una alternativa distinta que conecte con la nostalgia y, al mismo tiempo, con consumidores que buscan opciones más ligeras.

¿Quién es Ben Stiller y en qué películas ha participado?

Ben Stiller es un actor, comediante, director y productor estadounidense, nacido el 30 de noviembre de 1965 en Nueva York. Es hijo de los reconocidos comediantes Jerry Stiller y Anne Meara, por lo que creció rodeado del mundo del espectáculo desde temprana edad.

Alcanzó fama internacional en los años 90 y 2000 gracias a su estilo de comedia que combina humor físico, ironía y personajes neuróticos. Protagonizó películas icónicas como “Loco por Mary”,” Zoolander”, “La familia de mi novia”, “Dodgeball” y “Una noche en el museo”, que lo consolidaron como uno de los comediantes más populares de Hollywood.

Además de actuar, Ben Stiller ha desarrollado una sólida carrera como director, destacando con filmes como “Tropic Thunder” y “La vida secreta de Walter Mitty”, así como con proyectos televisivos de alto prestigio como la serie “Severance”.

