¿Ferka y Jorge Losa llegarán al altar? El español sorprende a la conductora de ‘VLA’ con romántico detalle

A Jorge Losa no le importó viajar más de 20 horas para sorprender a Ferka. 🤩 Después de su experiencia en La Isla, no piensa perder más tiempo y no descarta en llevar su relación con nuestra hermosa conductora al siguiente nivel. 👏❤️ #VLAFinDeSemana pic.twitter.com/3XGb8DRGML