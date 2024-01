Fernanda Blaz, ex de Werevertumorro, da la cara ante los rumores de infidelidad al youtuber

Hace un par de meses, el youtuber Gabriel Montiel, mejor conocido como Werevertumorro, y Fernanda Blaz dieron a conocer su ruptura, luego de seis años de relación.

Lo anterior sorprendió a todo el mundo digital, dado que era una de las parejas más consolidadas del medio. Sin embargo, se especuló que la razón de su decisión habría sido por una infidelidad por parte Gabriel.

Pese a que han pasado varios días de la separación, Fernanda lanzó diversos mensajes en su cuenta oficial de X que desataron rumores de que Gabriel supuestamente sostuvo una relación con alguien más mucho antes de terminar con ella.

Fernanda Blaz y Werever se lanzan fuertes indirectas

“Jajajajajjaaja ósea que sí era real”, posteó Fernada.

Agregó: “Ni 2 meses esperó”. Tras estas palabras, Montiel no se quedó con los brazos cruzados y en un video lanzó una fuerte indirecta en la que habría dado a entender que fue Blaz quien le fue infiel en la relación.

Como era natural, usuarios reaccionaron a ambos posteos y la sorpresa fue que muchos atacaron a Werever por haber “traicionado” a Fernanda.

“Siempre he pensado que cuando consiguen alguien tan pronto, es porque en realidad ya lo tenían de antes y solo estaban esperando a terminar para formalizar con el nuevo amor”, “La gente naca e inestable, así es mami, nunca saben estar solos.”, fueron algunos comentarios.

Fernanda Blaz niega haberle sido infiel a Werevertumorro

La controversia avanzó más, al grado que Fernanda decidió lanzar un contundente comunicado en su cuenta de X, en el cual niega haberle sido infiel al creador de contenido.

“Para aclarar en ningún momento he puesto el cuerno, siempre di y entregue todo en la relación, esta persona sabe perfectamente que nunca lo dañé, jamás fallé y siempre di el 100. Siempre he creído en que si se puede tener una relación monógama y seguiré pensándolo”. Fernanda Blaz

Al momento, Werevertumorro no se ha pronunciado respecto a estas palabras. No obstante, borró el video en el que dio a entender que Blaz le fue infiel, aunque los ataques en su contra no han cesado.