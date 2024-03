Fernanda Blaz rompe el silencio ¡Revela cómo se enteró de la infidelidad de Werevertumorro!

Hace unos días te dimos a conocer que Gabriel Montiel, mejor conocido como Werevertumorro, fue captado con quien fue la tercera en discordia entre él y su ex, Fernanda Blaz.

Recordemos que en la edición de TVNotas del 29 enero, te contamos que Fernanda y Gabriel rompieron tras seis años de relación, esto debido a una infidelidad por parte del creador de contenido. También te dijimos que la nueva novia de Montiel se llama Sofía Zavala y la conoció en Monterrey. ¡Ya hasta viven juntos!

¡TVNotas: Solo la verdad! En redes sociales, la influencer Sofía Zavala, ahora pareja del youtuber, compartió el primer video de ellos dos juntos disfrutando de un juego en la ciudad de Liverpool, lo que confirmó la infidelidad por parte de él.

En redes apuntaban que el YouTube habría engañado a su pareja. / Instagram: @fernandablaz

¿Cómo se enteró Fernanda Blaz de la infidelidad de Werever?

Ahora, Fernanda Blaz rompió el silencio y dio a conocer cómo fue que se enteró de la infidelidad de Werevertumorro, su ex. Pese a que ya había dado indicios en sus redes sociales en las que comentó que incluso el famoso también le debía dinero, nunca habló de esta traición directamente.

A través de su pódcast de nombre Poderosas, la joven externó junto a Sami Herrera y Herly Rg, cómo fue que se dio cuenta de que había una tercera en discordia en su relación. Sin embargo, no dio a conocer el nombre de la mujer.

“Hagan de cuenta que yo vi la foto de una persona en donde yo vivía y se veía la pared donde yo grababa. Se veían los cuadros y todo”. Fernanda Blaz

Agregó: “Fíjate qué enferma, qué la vi, pero algo pasaba que yo lo negaba. Yo decía: ‘No, no es la pared, no es el piso, no es el cuadro’. Hasta que mi mamá me dijo: ‘Fer, ¿es en serio?’”.

Fue después de que su mamá le abrió los ojos que Fernanda decidió salir de esa relación. Sin embargo, manifestó a su público que “idealizó” a su pareja, tanto que no lo creía capaz de meter a su amante donde ellos vivían.

Fernanda Blaz “Nosotros idealizamos a las personas y nosotros nos creemos que no son capaces de hacer cosas que sí son capaces de hacer”.

Al momento, quien brilla por su ausencia es Gabriel Montiel, quien no ha respondido a ninguna de las especulaciones que se dan en redes sociales. Por su parte, Fernanda Blaz seguiría sanando del terrible dolor que enfrentó al ser engañada.