Fuerte mensaje de Mr. Doctor hacia MaryFer Centeno enciende las redes

En días pasados circuló en redes sociales una nota sobre una mujer, aparentemente bajo los efectos de alguna droga, que había entrado a un café de la colonia Condesa en CDMX, para atacar a personal de dicho lugar. Después, Mr. Doctor, en su red social X, subió una imagen haciendo alusión a dicho incidente; agregando a la foto la frase: “¡Ah!, yo ya imaginándome que era en otra cafetería de la Condesa”.

Mr. Doctor y Maryfer Centeno / Captura de pantalla

Comentarios en redes sociales a favor en la polémica entre los influencers, MaryFer Centeno y Mr Doctor

Tras dicha publicación, muchos cibernautas iniciaron una disputa, algunos en contra de Mr. Doctor, otros a favor de MaryFer Centeno. Algunos aseguran que fue un mensaje directo de incitación al od... y defendieron a Centeno; otros estaban de acuerdo con el influencer, quien sin decir el nombre de la grafóloga, aseguraron que el mensaje era directo para su ella y su Grafocafé que también se encuentra ubicado en la colonia Condesa.

Próxima audiencia en el juicio entre ambos influencers

Recordemos que pronto se llevará a cabo la audiencia en las salas de oralidad en Sullivan, CDMX, con motivo de la denuncia que hizo la influencer, en la que ambos tendrán que presentarse; ya que, se pretende que Mr. Doctor quede sujeto a proceso, según declaraciones que ha dado la parte legal de Centeno.

Este caso de presunta violencia por parte del influencer los ha llevado a ambos a denuncias y amparos. No sé sabe en qué va a terminar este proceso. Lo cierto es que, en las redes sociales se dividen opiniones al respecto y serán las propias autoridades quienes definan si proceden o no las imputaciones que se le han hecho a Mr. Doctor y si pisa o no la cárcel. Solo el tiempo definirá esta situación.

Por lo pronto sabemos que ambas partes legales ya se están preparando para poner sobre la mesa sus argumentos ante el juez y se espera que llegarán muchas personas a apoyar tanto a Mr. Doctor como a la grafóloga a las afueras de las instalaciones de Sullivan.

