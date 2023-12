Galilea Montijo comete indiscreción con Tania Rincón ¡Habría confirmado su noviazgo, en vivo!

A unos días de celebrar el año nuevo 2024, las personas ya se encuentran recapitulando los logros, así como los buenos momentos que vivieron en este 2023. Tal fue el caso de los conductores de Hoy, quienes hicieron un recuento de lo que les marcó este año y fueron las vivencias de Tania Rincón las que llamaron la atención.

Y es que la exconductora de Venga la alegría pasó por momentos completamente difíciles en este 2023, ya que enfrentó su divorcio de Daniel Pérez, padre de sus hijos.

Sin embargo, demostró que hay segundas oportunidades en el amor, por lo que en la edición de este diciembre de TVNotas te contamos, en exclusiva, que Rincón está estrenando romance con el productor de Televisa deportes, Pedro Pereira. ¡TVNotas solo la verdad!

Galilea Montijo confirma el nuevo noviazgo de Tania Rincón

Pese a que Tania estaría dudosa de hacer pública su relación con Pedro, fue Galilea quien, por accidente, habría expuesto la nueva relación de su compañera de foro.

Todo sucedió cuando Rincón subrayó los cuatro momentos que más le marcaron en este 2023, los cuales involucran a sus hijos, la convivencia con sus amigos y un logro personal.

No obstante, al momento en que la conductora de Hoy leyó sus cuatro mejores momentos, Galilea no perdió el tiempo y echó un ojo al papel de Tania y reveló que había un tema que no había mencionado, el amor.

“Se ve el amor ahí”, dijo Montijo, mientras Tania se incomodó al instante y contestó: “No lo había visto... sí”.

Así fue el momento:

Como era natural, Tania simplemente abrazó a Galilea Montijo, lo que dejó claro que no le molestó en lo absoluto la indiscreción que cometió en vivo. Sin embargo, la famosa ya habría dejado claro que Rincón estaría más que enamorada de su nuevo novio.

Al momento, Tania Rincón sigue sin hacer pública su relación con el productor de Televisa deportes, Pedro Pereira.