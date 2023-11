Tania Rincón responde a Inés Sainz tras dejar entrever que la llamaron “patiño” por su trabajo en Azteca

La semana pasada, Inés Sainz, periodista deportiva de TV Azteca, se sinceró en una entrevista con Mónica Garza en su canal de YouTube. Relató los momentos más duros que ha vivido en la industria.

Uno de ellos fue cuando la excluyeron de un programa estelar en el mundial de Rusia 2018 debido a su negativa a participar en cierto tipo de bromas por parte de sus compañeros.

La comunicadora externó que enfrentó a su jefe y él le explicó que ella no se prestaría a ser el “patiño” del programa, por lo que se había inclinado hacia otra persona para soportar ese papel.

Inés Sainz revela por qué no estuvo en las tranmisiones del mundial de Rusia en TV Azteca / Instagram

Pese a que Inés no mencionó ningún nombre, internautas asumieron que Sainz se refería a Tania Rincón, ya que fue ella quien participó en la cobertura del programa Los protagonistas en el mundial de Rusia 2018.

Por esta razón, Tania no se quedó callada y a través del programa de radio La caminera, contestó contundentemente a las declaraciones de su excompañera de Azteca.

“Yo respeto muchísimo a Inés Sainz y siempre he dicho que ella es una pionera y que la historia del deporte en las mujeres, nos lleva también de alguna manera a Inés Sainz, porque abrió camino para muchas de nosotras que estamos haciendo camino, que nos estamos trazando una carrera y como tal siempre la he respetado”. Tania Rincón

Agregó: ““Me queda claro que no soy monedita de oro, ni le puedo caer bien a todo mundo y sobre todo, tu trabajo a lo mejor le gusta a algunas personas y a otras no, y mi trabajo al final es público y respeto que no les guste”.

Eso no es todo, Rincón defendió que ella ha tenido la oportunidad de desarrollarse en la industria del entretenimiento por sus propios méritos y no va a dejar que le falten al respeto.

Tania Rincón “Como tal me han llevado a eventos especiales, tengo tres coberturas de mundiales, finales de Champions, muchas cosas. La verdad es que he tenido la fortuna de tener mucho trabajo a lo largo de mi carrera, y puedo hacer de todo, pero jamás someteré a mi persona a que me falten al respeto, o que me albureen o que sea como ‘patiño’, mi trabajo es entretener”.

Así lo dijo Tania Rincón:

Al momento Sainz no se ha pronunciado nuevamente.