Inés Sainz revela la razón por la cual perdió un programa en mundial ¿En problemas con Azteca?

Inés Sainz, reportera deportiva de TV Azteca, se sinceró sobre momentos complicados que ha vivido en su carrera. Sin embargo, lo que llamó la atención es que por fin reveló los motivos por los que quedó fuera de uno de los programas principales para el mundial de futbol, Rusia 2018.

Durante una entrevista con la periodista Mónica Garza en su canal de YouTube, la también conductora reveló que fue excluida de un programa estelar debido a su negativa a participar en cierto tipo de bromas por parte de sus compañeros.

“Sí he tenido momentos bien duros y bien bravos que a lo mejor no saben, pero por ejemplo, Rusia. Lo natural es que yo, la conductora estelar, junto con mis compañeros (participáramos). Yo lo daba por hecho. ¿Como por qué no? Y empieza a haber señales que te hacen pensar que la cosa no va por ahí”.