Galilea Montijo considera la maternidad subrogada para ser madre otra vez: ¿En qué consiste el procedimiento?

Hace unas semanas, durante una emisión de “Netas divinas”, Galilea Montijo reveló que uno de sus mayores deseos para este 2024 es convertirse en madre por segunda ocasión. La conductora aseguró estar consciente de que resultaría riesgoso embarazarse a sus 50 años de edad y señaló que entre sus opciones está la maternidad subrogada.

Galilea Montijo

“Personalmente, me queda claro que ya no puedo quedar embarazada. Entonces, sí estoy buscando una opción porque no me quiero quedar con las ganas de tener una niña. No sé, la opción de adoptar, de un vientre, pero no me quiero quedar con las ganas. Me encanta la idea”.