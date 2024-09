¿Galilea Montijo está embarazada? Sufrió malestares en LCDLFMX

Galilea Montijo desató rumores de embarazo. La conductora del programa ‘Hoy’ y ‘La casa de los famosos México’, quien por cierto en los últimos días ha manifestado su deseo de convertirse en madre por segunda vez, ha provocado estas especulaciones tras un reciente incidente durante la grabación del reality más famoso de México.

Al parecer, ‘Gali’ experimentó náuseas y mareos a sus 51 años por lo que tuvo que ser intervenida en su camerino por un médico media hora antes de salir al aire, según dijo Álex Kaffie en su canal de YouTube.

“Ella misma le dice a la doctora que siente náuseas, vómitos y mareos”, relató. “La médica tuvo que ir a su camerino poco antes de que el programa arrancara, y hay un momento en el que alguien de la producción le pregunta si se encuentra bien. Incluso está presente el novio de Galilea”, añadió.

Kaffie dijo entonces que tales síntomas podrían estar relacionados con un embarazo y finalmente lograron que la conductora se sintiera mejor antes de transmitir el programa.

El novio de la conductora estaba presente / IG @galileamontijo

¿Galilea Montijo puede volver a embarazarse?

Cabe recordar que en enero de 2023, durante una emisión de ‘Netas divinas’, Montijo compartió que había comenzado a experimentar síntomas de menopausia y que su deseo de tener otro hijo por cuenta propia se había complicado. “Me fue muy mal, el bochorno. Era una cosa de: ‘¿Por qué me da esto? Sí, seguramente me va a bajar’. Yo me di cuenta que ya no me iba a bajar cuando se muere mi productora, me da Covid, le hablo a mi doctor y le pregunto qué se hace”, confesó en esa ocasión.

Aún no se ha confirmado oficialmente si la conductora está esperando un bebé, pero los rumores continúan circulando en redes sociales.

