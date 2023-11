Galilea Montijo responde las críticas por su vista a Acapulco: “Jamás me prestaría a un circo”

Tras el paso del huracán Otis, Galilea Montijo viajó a Acapulco para reencontrarse con su hijo, quien se encontraba junto a Fernando Reina, ex de la conductora.

Gali agradecida de que su familia se encontrara sana y salva en medio de la devastación, decidió quedarse unos días en Acapulco para poder brindar apoyo a los a los damnificados.

La conductora también se sumó a la labor de informativa y transmitió algunos enlaces junto a Eduardo Salazar.

“Pues muy mal, hay tristeza, basura, escombros. Huele a todo eso, pero te digo algo, pero cuando llegas y ves a la gente con esa fuerza dentro de todo lo que han perdido. Están llenos de fe”, comentó Galilea a los medios sobre su estancia en Acapulco.

No obstante, la presencia de Galilea Montijo generó polémica debido a que algunos internautas calificaron a la conductora de Hoy de tomar el protagonismo en medio de la devastación.

Antes críticas la tapatía aseguró que le tiene sin cuidado los comentarios, debido a que ella era consciente que iba por su hijo y ayudar a la gente.

“Pues hacer hasta lo imposible por saber que mi hijo estaba bien. Cuando supe que ya estaban bien, ya, lo demás es tratar de ayudar a la gente que quieres” Galilea Montijo

, dijo.

“Jamás me prestaría a un circo de esos. Jamás me prestaría. La gente piensa lo que quiera” y “ojalá no nos olvidemos de Acapulco porque van a tener que pasar mucho tiempo para la reconstrucción , concluyó la conductora.