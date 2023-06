Galilea Montijo se lleva bomba con la exesposa de su ex y planea viaje con ella y sus hijos

Galilea Montijo asegura que Paola Carus, también ex de Fernando Reina es una de sus mejores amigas.



Este 5 de junio, Galilea Montijo cumplió 50 años, radiante, feliz y optimista la conductora de Hoy, aseguró que la edad es solo un número.

“¿Te digo algo? Yo creo que el número la verdad es eso, un número. Yo creo que puedes tener 80 años y seguir siendo el mismo niño y divertirte, y aquellos que se burlen de tu edad, pues ojalá lleguen a la edad de uno, viéndose como uno, y la queso”, aseguró Galilea a la prensa.

La presentadora de La Casa de los Famosos dejo ver lo contenta que está y lo bien que le ha sentado su divorcio, pues en vez de quedarse con lo negativo, Galilea Montijo confirmó que trata de sacar el aprendizaje.

Galilea Montijo sigue creyendo en el amor pese a divorcio. / Instagram: @galileamontijo/ YouTube: Edén Dorantes

La guapa tapatía confirmó que recibió regalos de sus pretendientes, pues tras su separación, la actriz disfruta esta nueva etapa de su vida.

“Ah, claro que ya llovieron, no les voy a decir, no, no, y de varios”, dijo.

Galilea planea un viaje con la ex esposa de Fernado Reina, papá de su hijo

Mientras unos famosos viajan con sus ex, Galilea Montijo reveló que uno de sus planes para sus 50 años es viajar con Paola Carus, ex esposa de Fernando Reina.

La conductora dijo que ahora que tiene 50 años, siente más ganas de viajar y conocer los destinos que no ha tenido la oportunidad de conocer.