Ganadora de ‘La academia’ ¡no ha podido cobrar su millón de pesos, años después!

Cesia Sáenz, ganadora de la decimotercera generación de ‘La academia’, está feliz por su debut en ‘Priscilla, reina del desierto’, en el que dará vida a ‘Diva’.

Platicamos con la cantante originaria de Honduras y nos contó que, a casi dos años de haber ganado el reality de TV Azteca, no ha cobrado su premio.

Cesia ganó un millón de pesos, y al preguntarle qué hizo con su dinero, nos reveló:

“No lo he podido cobrar todavía. Esto debido a unos papeles que tengo que sacar. Son circunstancias complicadas, pero ya las estamos solucionando”. Cesia

Cesia ganadora de La Academia / Instagram

"Gracias a Dios, saliendo de 'La academia' me salió mucho trabajo y presentaciones de publicidad. Lo agradezco muchísimo porque logré hacer mi dinerito gracias a eso. Sigo preparándome física y mentalmente".

Esto hará Cesia con su premio de ‘La academia’

¿Qué quieres hacer con el dinero cuando lo tengas?: "Ahorrar, porque viviendo sola he aprendido que es lo mejor que uno puede hacer. Soy joven, sin experiencia, en un país que me ha abrazado muchísimo. Creo que Dios me pone los caminos correctos y mientras se trata de arte ¡Venga para acá!".

“Desde pequeña supe que nací para esto y que no iba a ser fácil. Ahora estoy haciendo mi debut en teatro musical en Priscilla, la reina del desierto. Estoy muy feliz porque es una nueva etapa de mi vida. Estoy aprendiendo muchísimo. Me encanta el mensaje de esta obra”.

Cesia ganadora de La Academia / Instagram

“Soy una ‘Diva’. Es un ente poderoso y tiene un papel muy importante. Es como las musas de Hércules. Aquí nos van a ver súper elegantes, sexys y femeninas. Estamos siempre cantando y bailando. Somos tres: Francesca Yarull, Carmen Gozz y yo. Somos esa energía femenina”.

"Me identifico muchísimo en que es muy fuerte. Tiene mucha garra. Es muy sensual y es ella misma. Yo soy una latina. Bailo salsa, bachata, cumbia, merengue y danza hondureña. Nunca había bailado jazz, pero estoy aprendiendo a hacerlo. Me encantan todos los retos". Cesia

Cesia, ganadora de ‘La academia’ revela cómo se siente en el amor

“Me amo a mí misma. Una mujer cuando se empodera sabe que no necesita de ningún hombre para crecer. Yo puedo hacerlo todo sola. Siento que el amor no se busca y no hay prisa”. Cesia

Hace poco se hizo viral por un video en el que aparece contexto. Para mí no hay publicidad mala, así que gracias”.

“Se viene mucha música, tengo un equipo de trabajo atrás de mí apoyándome. Viene un álbum del que aún no puedo decir el género. Y estoy concentrada en el musical. Hay muchas sorpresas”, finalizó.

