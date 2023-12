Geraldine Bazán acusada de bajarle el novio a Gaby Spanic, responde a polémica

La controversia entre Gaby Spanic y Geraldine Bazán se intensifica después de las revelaciones de la primera acerca de una presunta infidelidad ocurrida en 2006.

Durante una entrevista reciente con Matilde Obregón, Spanic compartió detalles sobre su entonces novio y la supuesta relación clandestina con Bazán, generando un revuelo en los medios.

“Estaba saliendo con Lolo, un muchacho súper guapo, venezolano, jovencito, muy lindo y a ella como que le gustó mi novio y él me reveló que estuvieron juntos”, dijo Spanic en la entrevista.

Gaby Spanic sostiene su versión a pesar de que asegura que Geraldine siempre lo ha negado. Además reveló que no le guarda ningún rencor a la actriz, pues ya tiene mucho que pasó.

“Ella dice que no, que es mentira mía. ¡Ay, por favor! Yo no soy tonta. Esta niña estuvo detrás de él todo el tiempo. Hoy en día, nada que ver. Estábamos jovencitas. La aprecio y la respeto, pero sí pasó”, contó Spanic.

Geraldine Bazán opta por el silencio ante acusaciones de Gaby Spanic

En medio de la polémica desatada por las declaraciones de Gaby Spanic, Geraldine Bazán prefirió mantenerse al margen de la controversia.

“Yo no me voy a clavar en eso y no me voy a meter en ese tipo de dinámicas”, comentó Geraldine Bazán, en un encuentro reciente con la prensa.

Finalmente, Geraldine no quiso hablar de las polémicas surgidas en la segunda temporada de ‘Secretos de villanas’, donde coincidió con Spanic : “Es un proyecto que ahorita está al aire pero para mí terminó cuando terminé de grabarlo”.

