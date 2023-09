Gerard Piqué llega a Televisa para participar en este famoso reality

Mientras Shakira triunfa en la música ahora con su nuevo sencillo ‘El jefe’ que interpretó con Fuerza Regida, aseguran que Piqué fue invitado por Televisa para participar en uno de los realities más famosos de esa empresa: ¿Quién es la máscara?

El programa, basado en el formato surcoreano King of Mask, muestra a celebridades de distintos ámbitos que suben al escenario para cantar disfrazados con una botarga, mientras un grupo de especialistas intenta revelar su identidad.

“Cuanto usted se enteré no lo va poder creer el nombre de una de las máscaras que Televisa tenía como sorpresa total, que ya grabó y que Chisme no like tuvo acceso. Es Piqué” Javier Ceriani, conductor de Chisme no like

“Comadres, como lo ven de millonario futbolista, ahora a bailar con botarga. De esto sí se merece que Shakira le haga una canción”, expresó la conductora Elisa Beristain.

“Esta era la sorpresa que tenía Televisa hasta hoy”, aseguró Ceriani y aseguraron que solo será un invitado especial para un capítulo. “Por eso Piqué está en México”, concluyó.

Piqué llegó por sorpresa a grabación de Shakira y Maluma por celos / Instagram:@3gerardpiqu

Cabe señalar que el exfutbolista y padre de los hijos de Shakira está en México, donde causó revuelo entre la prensa, al mostrarse inaccesible y pasarse de largo entre los reporteros.

La colombiana habló como nunca de su ruptura con Piqué. / Instagram: @SabiasQue_C_Pop

Confirman que Piqué fue visto en los pasillos de Televisa

En entrevista, Jenni García, coreógrafa de Las estrellas bailan en Hoy, quien acusó a Shakira de malos tratos como empleadora, confesó en un encuentro con la prensa, que se encontró a Gerard Piqué en los pasillos de Televisa.

Piqué llegó a Miami para ver a sus hijos; llamó la atención su aspecto desgarbado y descuidado / Twitter: @YRPesquera

“Lo vi estaba en Televisa. Quería tomarme una foto con él, pero no me dejaron. Traía un sequito de seguidores, y traía capucha. Andaba con el celular. Creo que viene un proyecto secreto y lo traían tapado”, comentó Jenni García a los medios. Esta declaración refuerza la información compartida en Chisme no like.

