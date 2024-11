Gloria Aura recuerda el bullying que Mariana Echeverria promovía en el CEA ¿volvería a trabajar con ella?

Le preguntamos a Gloria Aura si se atrevería a entrar a la próxima edición de La casa de los famosos México. Además, explicó por qué, después de 20 años, dijo que había sido testigo del bullying que Mariana Echeverría (40) hacía a otras personas cuando ambas estudiaban en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA).

“No sé si me atrevería a entrar a LCDLFM. A lo mejor sí, pero no estoy segura. En ese lugar expones la vida y la carrera. Hay muchos que salen odiados y no me gustaría pasar por eso. Uno no es monedita de oro. Es una decisión delicada. ¡Dios me libre! (ríe )”.

Gloria Aura asegura que entrar a La casa de los famosos es permitir al público hablar de la vida privada de los artistas, como lo hicieron con Mariana

“Hablar de Mariana es seguirle echando más tierra. ¿Para qué? Yo opiné como fanática del programa. No imaginé que mis comentarios se fueran a salir de control. A veces se me olvida que me lee mucha gente (ríe). Solo dije la verdad y no tengo por que mentir”.

“Las cosas caen por su propio peso. Creo que eso es más que suficiente. No se dijo nada distinto de lo que ya se expuso en el reality. Si te metes a LCDLFM, abres la puerta a que todos opinen y hablemos de cosas que vivimos con esa persona”.

“Por esa razón varios hablaron del tema. Si ella no se hubiera metido a La casa, todo habría sido diferente. Lamentablemente, decidió entrar y ahí están las consecuencias. Yo no hablé antes porque no había motivo para hacerlo.

“LCDLFM es un show creado para hablar de los participantes. Sea bueno o malo. Esa fue mi experiencia que viví con ella” Gloria Aura





Gloria Aura asegura que Mariana Echeverría no desea que sean amigas ¿cuáles son los motivos?

“No creo que ella quiera que seamos amigas (ríe). ¡Nunca fuimos compatibles! Estuvimos en el CEA hace muchos años y ya no conozco a la Mariana actual. Sin embargo, cuando vi sus actitudes, me di cuenta de que, después de 20 años, sigue buleando gente”.

“No tengo nada en común con una mujer que se expresa de esa forma de las personas. No me identifico con ella. Si nos toca trabajar juntas, lo haría de la mejor manera, porque soy profesional. He trabajado con gente que no me soporta y que no soporto (ríe). Lo haría sin problema”, concluyó.

Mariana Echeverría / Instagram: @marianaecheve

GLORIA ES HIJA DEL COMPOSITOR KIKO CAMPOS

Se dio a conocer en el programa ‘La hora de los chavos’ (1997).



En 2013 formó parte del elenco del matutino Hoy.



Como compositora, participó con los temas musicales de las telenovelas Un refugio para el amor y Corona de lágrimas.



Lanzó sus discos Piensa en mí (1999), Gloria Aura (2001) e Inevitable (2002).



La vimos en Teresa (2010), Por siempre mi amor (2013), ¿Qué le pasa a mi familia? (2021), La herencia (2022).



Actualmente es parte de la obra de teatro Toc Toc.



Cuenta con 212 mil seguidores en Instagram, 469 mil en Facebook y 250 mil en TikTok.

