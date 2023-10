Gloria Trevi responde a las presuntas acusaciones que tiene en su contra 

¡Quieren manchar su nombre!” La cantante niega rotundamente tener cualquier imputación legal.



Tras lo publicado por un diario de circulación nacional donde acusan presuntamente a Gloria Trevi por evasión fiscal por parte de la FGR. La cantante responde a dichas acusaciones.

Por medio de un comunicado Gloria aclaró sobre los ataques de los cuales ha sido objeto. “Quiero decirles a todos que estoy bien y luchando. Mientras más me peguen, más me defenderé, porque ya no soy esa persona que se dejó lastimar”.

Gloria Trevi da a conocer un comunicado respecto a las presuntas acusaciones de evasión fiscal.



Sobre estas supuestas acusaciones por parte de la FGR, señaló: “Quiero dejar en claro que, el día de hoy, no soy responsable de ninguna imputación legal. Como muchos medios lo han estado afirmando”.

La intérprete de ‘Con los ojos cerrados’ dijo sobre la demanda que tiene en contra de la televisora del Ajusco.

Gloria Trevi, es considerada como una mujer artista latina con el récord de Auditorio Nacional con 38 sold out a lo largo de su carrera. / Cortesía de Gloria Trevi

“La demanda que tengo entablada en Estados Unidos de Norteamérica en contra de Tv Azteca y demás vinculados de Grupo Azteca no se va a retirar. Pese a todas las presiones que puedan poner, tanto en mi país, México, como en mi lugar de residencia legal que es Estados Unidos”. Gloria Trevi

Recordemos que esta situación con el fisco viene desde el 2021, tras una investigación por parte de la UFI, quien supuestamente encontró que las empresas de Gloria y su marido Armando Gómez presuntamente evaden impuestos en México.

Gloria dejó en claro que no va a retirar la demanda en contra de Tv Azteca a pesar de las presiones que pueda recibir tanto en México como en Estados Unidos.



En esta semana le preguntamos a Carla Estrada, sobre el pleito que existe entre la cantante y la televisora Tv Azteca. Vimos que la productora de Ellas soy yo: Gloria Trevi, se puso nerviosa y respondió: “Vean la serie”.