Gomita aclara si su hermano Lapizito estuvo anexado tras su ausencia en redes sociales

Hace unos días, Alfredo Ordaz Campos, quien es mejor conocido en el mundo del espectáculo como Lapizito, reapareció en redes sociales luego de estar varios meses ausente de ellas. Debido a esta situación, varios internautas comenzaron el rumor de que el joven habría estado ingresado en un centro de rehabilitación.

Estas especulaciones surgieron, ya que Lapizito abandonó sus redes por más de cuatro meses, situación que tenía preocupados a sus fanáticos, ya que tampoco aparecía en ningún video o historia de su hermana Gomita.

El joven cantante regresó a sus redes sociales para anunciar que estará en la sexta temporada de LOL México, el cual es dirigido por Eugenio Derbez y es transmitido en Prime Video.

Pero los rumores tomaron fuerza cuando Lapizito dijo a través de su canal de YouTube que “había estado guardado”, por lo que muchos mencionaron que esto sería confirmación.

Tras las fuertes especulaciones, Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, fue cuestionada por la prensa sobre si realmente su hermano había sido ingresado para tratar alguna adicción.

La conductora aseguró que su hermano Lapizito no ha tenido ningún tipo de adicción a alguna sustancia, por lo que confesó que es un simple rumor.

“No que yo sepa, a mí no me cuenta de sus travesuras, pero conmigo se porta bien y cuando yo he salido con él, todo bien, nos la pasamos muy bien los dos”.