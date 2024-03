Yuri amenaza con demandar a Cristian Castro por incumplimiento de gira, tras ruptura

Aunque todo parecía viento en popa en la vida del Cristian Castro, todo cambió en un día, pues terminó su relación con su novia, Mariela Sánchez. Aunque muchos creen que esto puede afectar la gira, Yuri dice que esto no será así.

Recordemos que en la nueva edición de TVNotas te contamos que una fuente allegada a la Cristian y su ex nos reveló que “Los dos cambiaron mucho cuando llegaron a México. Cristian se volvió más autoritario y ella más posesiva con él. Querían controlarse uno al otro”.

También nos contaron que el pleito que detonó la ruptura inició la noche del primer concierto, el 21 de febrero, cuando ella tomó el celular de Cristian para grabarlo y él se molestó. Mariela empezó a revisar el celular de él y encontró cosas no tan agradables como conversaciones con otras mujeres.

¿Yuri teme que Cristian Castro no rinda igual en la gira por su ruptura con Mariela Sánchez?

En una reciente conferencia de prensa, Yuri comentó sobre el show junto a Cristian y su percepción sobre el impacto de la ruptura en la gira.

“No creo que vaya a afectar la gira. Él es muy profesional y aparte tiene un contrato firmado. Creo que nuestra vida privada hay que hacerla a un lado. Sea divorcio, truene, lo que sea, el show tiene que continuar. No creo que se suspenda la gira porque lo demandaría”, mencionó entre risas. Yuri

Yuri también expresó confianza en que la ruptura no llevará a Cristian a caer en vicios: “No creo que esto vaya a meterlo en el alcohol y esos rollos de: ‘Me quiero morir’, porque él no toma alcohol ni fuma”.

Yuri respeta la privacidad de Cristian Castro

Además, reveló que no ha tenido contacto con Cristian desde el espectáculo y se enteró de la ruptura a través de los medios. Aunque ha intentado comunicarse con él, percibe que Cristian prefiere mantener distancia. La incertidumbre sobre el futuro de su relación profesional y personal persiste para Yuri, quien espera poder hablar con Cristian pronto para aclarar las cosas.

“No lo he visto. Cantamos el segundo día. Me enteré de todo después. No, no lo he visto. Le he marcado. Le he mandado mensajito, pero como que él quiere guardar su distancia. No sé cómo esté. Cuando salí a cantar, yo no sabía. Me enteré después (…) No sé qué vaya a pasar. Como te digo, no he podido hablar con él. No tengo ninguna referencia de él. Le marqué alguito, pero como que él es reservado, y bueno, es normal. Cada quien puede expresar”, concluyó.

