Brenda Zambrano finalmente revela si Guty Carrera la maltrató físicamente durante su noviazgo

La casa de los famosos de Telemundo no deja de sorprender al público, y hace unos días se vivió una fuerte pelea entre varios habitantes del reality show tras la gala de salvación.

Debido a esta situación, Clovis Nienow y Guty Carrera protagonizaron un fuerte cruce de palabras. El actor acusó a la expareja de Brenda de carecer de personalidad para poder participar en el reality show y no lo considera un rival dentro de la casa.

Guty no se quedó callado y exigió respeto hacia terceras personas que no se encuentran dentro del reality.

Guty Carrera

“Dijiste que soy una persona insípida y que no tengo personalidad, pero la persona que está parada con una gallina frente a mí eres tú. Dices que no tengo absolutamente nada, pero cuando hablas no me miras a mí. Además, me parece una falta de respeto que menciones a terceras personas”.