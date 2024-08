Gomita confiesa que su padre le fue infiel a su madre con su cuñada: “jamás te lo voy a perdonar

En medio de la atmósfera festiva de ‘La casa de los famosos México’ el viernes 2 de agosto, Gomita compartió un secreto familiar que sacudió a sus compañeras.

Durante una conversación con Shanik Berman, Mariana Echeverría y Sabine Moussier, la influencer reveló una situación personal delicada, al confesar que su tía había tenido una relación con su padre.

“La hermana de mi mamá es muy rara. En general es muy rara ¿y qué crees que hizo?… se metió con mi papá” expresó Gomita con visible tristeza, mientras conversaba con Shanik.

La influencer comenzó a contar que, esta ocasión, era la segunda vez que su madre sabía de la infidelidad de su hermana con su esposo, porque la primera vez lo perdonó.

La segunda vez, fue por un descuido del señor Alfredo Díaz, pues luego de terminar una llamada con Elizabeth Campos, madre de Gomita, no colgó y dejó que su esposa escuchara toda su conversación con su hermana.

“Mi papá estaba harto de mi abuelita y ella (su tía) le confirmaba que sí era muy metiche. Entonces mi mamá escuchó toda la conversación. Ese día mi mamá le marca por teléfono a ella pero no contestaba, le marcó a mi papá y tampoco contestaba. Entonces le marco yo (a su tía) porque mi número era nuevo, y ella contesta la llamada y le digo: ‘Hola, mana, soy Rosy (mejor amiga de su tía), ¿cómo estás? Oye, este es mi nuevo número’… Y, antes de que me dijera cualquier otra cosa , me dice: ‘Mana, es que me acaba de cachar mi hermana. Ay, perdón, ahorita te marco’ y cuelga. Y entonces le volvemos a marcar a mi papá y contesta: '¿Qué pasó, mi amor?’ Y mi mamá: '¿Qué pasó? Mis hu3**s. Te espero a que vengas a la casa, ca***n’. Y se armó la g0rd4"